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北返提前上路！國道全線免收費延至10時　「9地雷路段」看這篇

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國道一號,國一,中山高,高速公路,交通（圖／記者季相儒攝）

▲用路人盡量避開壅塞路段、時段，別讓美好假期都耗費在車陣中。（ETtoday新聞雲資料圖）

記者胡順惠／台北報導

國慶4天連假接近尾聲，今（13）日收假日以北返車潮為主，國道將出現「9大地雷路段」，尤其國5頭城至坪林路段，從10時塞到17時，壅塞時間達7小時。高公局交管組科長楊進彥表示，國5蘇澳至頭城北向路段，仍於14時至21時實施高乘載管制，建議用路人利用上午離峰時段北返，國道暫停收費延長至上午10時，省時又省錢。

周日是國慶連假最後一天收假日，國道雙向預估交通量為103百萬車公里，其中北上交通量約58百萬車公里、南下交通量則為45百萬車公里。楊進彥說，明日國道仍以北上車流為主，國1、國3、國5、國6都有部分壅塞路段，尤其是國5頭城至坪林路段，行車時間是平時的7倍，要到17時過後才會比較紓解。

請繼續往下閱讀...

收假日國道將出現「9大地雷路段」，包含國1下午北返西螺－埔鹽系統、台中－台中系統、新竹系統－竹北；國3下午北返包含龍潭－三鶯、竹南－西濱、竹山－南投、霧峰系統－霧峰；國5下午北返包含頭城－坪林；國6下午西向則是舊正－霧峰系統。

楊進彥提醒，國5宜蘭到坪林路段車多，因此14時至21時仍實施蘇澳至頭城北向高乘載管制，建議用路人透過本局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路。他建議，國道暫停收費原本只有0至5時，收假日特別延長至10時，用路人可以利用早上離峰時段北返，不僅省時又省錢。

▲▼國慶連假國道重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假收假日，北上路段重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假國道重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

國道重點壅塞時段路段預測一覽表

10月13日（連假收假日）

國1：下午北向
15-18 時西螺－埔鹽系統（3倍）
15-18 時台中－台中系統（3倍）
16-18 時新竹系統－竹北（3倍）

國3：下午北向
16-18 時龍潭－三鶯（3倍）
16-18 時竹南－西濱（3倍）
16-18 時竹山－南投（3倍）
16-18 時霧峰系統－霧峰（3倍）

國5：下午北向
10-17 時頭城－坪林（7倍）

國6：下午西向
16-18 時舊正－霧峰系統（3倍）

▲▼國慶連假收費措施懶人包。（圖／高公局提供）

▲國慶連假收費措施懶人包。（圖／高公局提供）

●國慶連假國道疏運措施如下

一、收費措施：
(一)單一費率（即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程）：108年10月10日至10月13日。
(二) 路段差別費率：108年10月10日至10月13日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三) 暫停收費：108年10月10日至10月13日，每日0至5時國道全線暫停收費。


二、入口高乘載管制：
(一) 108年10月10日及11日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。
(二) 108年10月12日及13日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：
(一) 108年10月10日至11日0至24時，封閉國 1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口。
(二) 108年10月12日至13日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3 竹南北向入口。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，108年10月10日至10月13日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：
(一) 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
(二) 針對10個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱）。

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