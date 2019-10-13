美軍戰機炮彈「擊中自己」　問題竟然出在飛太快了！

▲F-11F老虎戰鬥機因為飛太快，被自己的炮火擊中。（圖／翻攝自維基百科）



記者林彥臣／綜合報導

美軍戰機曾經發生過「自己擊中自己」的離奇烏龍事件，事件的苦主就是F-11F「老虎戰鬥機」，事後調查被自己炮火擊中的原因，竟然是因為戰機飛行的速度太快了！

根據《俄羅斯報》報導，1956年在經歷韓戰過後，蘇聯靠著米格-15戰機取得勝利，讓美軍了解到傳統的平直翼戰機已經走到了盡頭，無法跟創新的後掠翼戰機相比，於是美國空軍司令部要求，研發出足以跟蘇聯米格機抗衡的新戰機，也就是F-11F。

當時的F-11F搭載的是Wrigth J65-W-18渦輪噴氣發動機的加力裝置使 6.5噸的機身，速度竟然可以達到1170公里/小時，比米格-15還快100公里/小時。

1956年9月，試飛的飛官阿特里奇（Tom Attridge）駕駛F11F戰鬥機進行試驗飛行，他進入6000米的高空，打開加力裝置，用20毫米火炮打了兩個短點射，22秒後，在2000多公尺的高度，他發現炮彈打中了自己的飛機，一枚炮彈打中機艙正面，另一枚落入發動機進氣口。

阿特里奇並未因此棄機彈射，而是把戰機降落在一片樹林。美國著名防務網站《We Are The Mighty》寫道，雖然受了輕傷，飛官還是得以從戰機中脫身，得到救援直升機營救。

對F11F戰機受損情況的研究證實，戰機是自己擊中自己的。這架「老虎」戰機竟然以最大的速度追上了自己發射的弧線飛行的炮彈。

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