民進黨用行政資源輔選？周錫瑋：陳吉仲帶著陳菊到處跑

▲周錫瑋出席「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

選戰倒數90天，國民黨接獲民進黨層峰積極拉攏公營事業的消息。韓國瑜競總副總幹事周錫瑋砲轟，民進黨拿人民納稅錢，去酬庸肥貓，補貼經濟衰退損失，替現任總統蔡英文輔選，加總起來是上兆的錢，導致許多企業家不敢挺韓國瑜，增加韓國瑜選舉難度。

周錫瑋表示，最近聽到了許多人都說，民進黨用行政資源，而且是部會的長官，運用行政資源去跟許多工會、協會去聚會，聚餐的過程當中，如果講政府的政策沒關係，但是完全在輔選。

周錫瑋表示，他接獲很多人檢舉，尤其最清楚的就是農委會主委陳吉仲帶著陳菊，在農民部分去做輔選，用的是政府的納稅錢、人民的納稅錢，用的是上班的時間、用的是行政資源，不但幫蔡英文輔選，還罵國民黨。

「民進黨最近因為經濟的衰退，所以開始大量的補貼」，周錫瑋指出，為要讓人民有好感，也開始出現許多的補貼政策，拿人民的納稅錢去酬庸肥貓，去補貼經濟衰退的損失，這些所有的錢通通加起來的話，是上兆的錢。

周錫瑋不滿表示，閣揆蘇貞昌看到了這樣違法的事情嗎？中選會看到這樣違法的事情嗎？監察院看到了嗎？考選部看到了嗎？公務人員懲戒委員會的人，看到了民進黨官員拿著人民的納稅錢，用上班的時間，違反行政中立，邀集所有組織、工會、協會去幫蔡英文輔選。

周錫瑋說，最近聽到許多的朋友，都開始噤若寒蟬，不但要給紅蘿蔔，同時也會有棍子，若不乖，就會整你，所以許多人看到這些效應之後，「許多的企業家、工會、協會不敢出來支持韓國瑜，庶民總統韓國瑜在民進黨這些打壓之下，選舉當然會非常困難」。