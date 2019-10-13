影／士林夜市撈魚攤商與澳洲客互比中指！工讀生亮開山刀...辯稱「一時緊張」

記者孫于珊／台北報導

台北市士林新市場5日晚間，一家撈魚攤竟與澳洲觀光客發生口角衝突，雙方互比中指挑釁，攤商工讀生甚至亮出開山刀恐嚇，附近民眾見狀後連忙報警，警方趕抵後將雙方都帶回派出所，儘管工讀生喊冤只是「一時緊張」才拿刀出來，但警方訊後仍依《社會秩序維護法》將他送辦。

▲士林新市場撈魚攤亮刀恐嚇澳洲客！警將該男依《社會秩序維護法》送辦。（圖／記者孫于珊翻攝）

當日晚間7時許，從澳洲來台旅遊的一家四口，至士林夜市旁邊的新市場玩撈魚遊戲，爸媽花了200元買了10支紙魚網給孩子體驗撈魚，但結束時因分數不到40分，未達標準無法兌換獎品，而與160多公分高的18歲鄭姓男工讀生發生爭執，澳洲爸在過程中比出了中指辱罵，於是工讀生就亮刀理論，隨後4名澳洲遊客至士林新市場服務處尋求協助。

經警詢後，雙方表示因語言不通產生誤會，而工讀生也供稱，比中指是因對方先比，加上澳洲男子人高馬大，為了氣勢不輸陣，才一時緊張拿出刀恫嚇。儘管澳洲爸媽不願提出告訴，但警方仍扣留刀械一把，將鄭男依《社會秩序維護法》函移士林地方法院裁處。

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