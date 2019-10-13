影／港十八區快閃示威！　警博物館外施放催淚彈

▲警方施放催淚彈。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港示威活動仍在持續，有網民今(13)日 發起十八區商場「罷鷲」行動，包括繼續罷買美心旗下食肆及其他商戶等。警方下午2點55分表示，多批蒙面示威者自下午2點起，於全港多區主要商場聚集，部分人更噴漆及破壞商場設施。約至下午5點，警方在城門河近文化博物館一帶的單車道上，施放催淚彈。

據《香港01》報導，今日下午的活動遍地開花，在旺角朗豪坊就有約百名示威者高叫「我有權，戴口罩」等口號，大部分示威者穿黑衣及戴口罩；在將軍澳PopCorn亦有超過50人大合唱《願榮光歸香港》及高呼口號；德福商場也有近百人聚集，有示威者在「元氣壽司」大噴油漆。

約至下午3點，有10多名防暴警員在香港仔突然截查並帶走2名市民，隨即引來在場人士包圍，一名防暴警員稱該2名男子屬通緝罰款人士，因此需要將其拘捕。被捕男子的妻子和在場人士欲向警員瞭解情況，一度與警員發生爭執。

另外，有大批防暴警員從旺角警署方向，乘警車到達彌敦道同亞皆老街交界，當時正在堵路的大批示威者隨即逃離。警員隨後追截抗議民眾，至少4人被拘捕，之後警方在山東街及彌敦道交界戒備，兩度舉起藍旗，期間與市民及急救員對罵。下午3點15分左右，警員乘坐警車往尖沙咀方向離去後，彌敦道的示威者再次佔據馬路。

到了下午5點左右，防暴員警重駐apm商場，有數十名示威者經商議後，決定再進行快閃行動，破壞商場內的丼丼屋及元氣壽司。而港鐵觀塘站目前已經關閉。