影／上任後罵聲不停！陳吉仲不在乎：有具體貢獻就成功了

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲上任至今各界批評聲沒少過，農業政策常跟「政治」扯上邊，還被不少人指「外行」、「講空話」和「沒魄力」。陳吉仲接受《ETtoday新聞雲》專訪笑說，沒時間陷入那些回應，因還有太多重要政策要做，就算哪天離開，有留下具體貢獻就成功了，並透露夢想是到第三世界 （開發中國家）服務。

陳吉仲接任後每項農產品「產銷」、「價格」是否失衡和崩跌都備受關注，又或哪個政策、補助方針遭疑，問陳吉仲自認哪個政策農民最有感？他開始不停一句接一句「讓農民賣出去的價格好，他的口袋飽飽最有感。」





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▲上任後各界罵聲不停，陳吉仲說沒時間也不願意去陷入這些。（圖／記者呂佳賢攝）

陳吉仲舉例從去年底到現在處理約十幾個產品，推農產品分級，次級做加工，好的拿到市場，價格就會變好，除天災，也不用不擔心產量多，產量多也不會產銷失調，關鍵是把品質不好的拿去做處理或加工，以上政策要變成農委會固定的措施，如此一來農民收入才會增加。

只是政策這麼多，撇除農民、消費者領不領情，推動過程常跟政治沾上邊，陳吉仲說「我們無所求啦」，4年內所做政策、措施，如沒去解決或反轉台灣農業基本問題，就是沒達到標準，這4年做的事情可以完全攤開，不要跟過去4、8年比，跟過去30 年比，農委會到底做了哪些事，自己反而比較在乎有無解決長期結構性的事，只要確認任內留下來的政策會持續，是正面的就好。

▲陳吉仲自信提到要推的政策每一個都成功，每一個都要到資源。（圖／記者呂佳賢攝）

陳吉仲說從農委會角度都不希望牽扯到政治，牽扯到都會很麻煩，可是很多事情，都會被政治找上來，尤其自己才不願意，自己從來不會後悔做什麼事情，該負責、承擔，本來都沒問題。訪談中陳吉仲雖說不在乎，但能感受得到對某些事件仍在意，6年前一句「台灣現在有160萬人吃不飽」數月前被拿出來批，陳吉仲舉此說，自己是有什麼數據、資料就會講的人，目的是思考如何解決問題，但有時不小心就被政治化。

陳吉仲再舉巴拉刈、口蹄疫為例，巴拉刈有劇毒、致癌高風險，要不要退場卻演變成複雜政治議題，但全根據同仁專業決定，今天不禁，可以很簡單推給林聰賢，持續開放，但自己不能做這種輕鬆的政治決定，要堅決捍衛同仁專業，打死不會退讓。且去年口蹄疫7月拔針還有風險，當年底選舉，不拔大家相安無事，可這件事情準備了3年，數據顯示要拔。

▲吳音寧當時被拔官，陳吉仲哽咽力挺。（圖／記者陳家豪攝）

陳吉仲說，不希望離開這位置被發現做的事不專業，如果是這樣政治人物來做就好。對任何批評，陳吉仲說沒時間也不願意花太多時間去解釋，陷入了就不會有更多正面能量，並強調這些都不重要，自己留下來對農業部門有無具體貢獻，只要哪天離開措施持續推，就成功了。

▲陳吉仲說，投入農業相關領域的人，心中都沒有國界。（圖／記者呂佳賢攝）

對家人，陳吉仲罕見說他們是「重中之重」，心中那把尺都會把他們放在做所有決策裡面的順序。哪天農委會工作告一段落了？陳吉仲透露，投入農業相關領域的人，心中都沒國界，農業就是要貢獻全球，讓每個人吃的飽，自己最想要去第三世界，真槍實彈解決灌溉等問題，餵飽他們，不要有挨餓或死亡，這就像迪士尼電影美夢成真，每個人總是有想要追的夢想，人生有著目標，一輩子就這樣了，所以很希望還可以再去追尋想要做的這些工作，這樣做起來就會無怨無悔。

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