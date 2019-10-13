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城市科大師用台灣美食宣慰南非僑胞　端出夜市美食蚵仔煎、地瓜球

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▲▼城市科大餐飲管理系教師洪明照受僑委會邀請，至南非以美食宣慰僑胞。（圖／城市科大提供）

▲洪明照受僑委會邀請，至南非以美食宣慰僑胞，也提供僑民餐館諮商，例如食安等管理經驗，給予僑民更多專業建議。（圖／城市科大提供）

記者崔至雲／台北報導

光輝十月全國有歡迎僑胞活動，台北城市科技大學餐飲管理系教師洪明照則是受僑委會邀請，至南非烹煮一道道美食宣慰僑胞，尤以他擅長的台灣小吃端出夜市最夯的蚵仔煎、地瓜球、台式米糕等美味佳餚，不只滿足僑民思鄉之情，也讓南非當地居民驚豔台灣料理的好滋味而掀起「台灣熱」，紛紛約定未來將赴台灣旅遊以體驗更多美食文化。

僑委會舉辦「台灣美食 寰宇飄香：2019年台灣美食廚藝巡迴講座」，遴聘各界專業主廚擔任講座，橫跨6大洲包括美、加、英、泰、巴拉圭、南非等19國家、63個城市，辦理廚藝教學、美食饗宴，前往各國的廚師包括君悅飯店丶度小月餐廳等各大名廚，其中，城市科大餐管系金牌名師洪明照也受邀之其中，前往南非為僑民與當地居民帶來台灣夜市最夯料理。

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▲▼城市科大餐飲管理系教師洪明照受僑委會邀請，至南非以美食宣慰僑胞。（圖／城市科大提供）

▲▼洪明照受僑委會邀請，至南非施展廚藝用一道道美食宣慰僑胞，也讓南非當地居民驚豔台灣料理的好滋味。（圖／城市科大提供）

▲▼城市科大餐飲管理系教師洪明照受僑委會邀請，至南非以美食宣慰僑胞。（圖／城市科大提供）

洪明照此次至南非的台灣美食廚藝巡迴講座，主要途經南非的斐京、約翰尼斯堡、開普敦、布魯芳登、賴索托、德班等六個地區，他端出蚵仔煎、地瓜球、鹹酥雞、三杯雞、西魯肉、牛肉麵等多道台灣夜市常見的道地美食，期間於賴索托商會所在的淑女鎮炸地瓜球，許多僑民的第二、三代並未曾品嘗過，因此才炸好的地瓜球一下子就見到空盤，洪明照老師立刻拿起材料再炸出更多地瓜球，逗得大人小孩吃得好開心。

▲▼城市科大餐飲管理系教師洪明照受僑委會邀請，至南非以美食宣慰僑胞。（圖／城市科大提供）

▲洪明照在賴索托商會所在的淑女鎮炸地瓜球，受到小朋友的喜愛。（圖／城市科大提供）

洪明照表示，在僑委會安排下前往裴京華人婦女會，教導學員做台式麻油雞、鳳梨蝦球、台式米糕與三杯牛小排，我駐南非代表處代表周唯中夫婦當天亦全程參與，令他相當感動，尤其在教導烹飪技術時，也提供僑民各式的餐館諮商，例如食安、衛生知識與餐管的管理經驗，給予僑民更多專業建議。

談到此行至南非的台灣美食廚藝巡迴講座，洪明照最難忘的就是看到僑民在他鄉努力打拼的身影，且當他端上的台灣料理在現場被一掃而空時，感受到僑民的思鄉情懷，而在布魯芳登學料理的成員中有很多南非當地居民，品嘗了台灣
小吃後豎起大姆指，紛紛嚮往台灣美食文化，約定日後要到台灣旅行，對於這次能完成美食外交的任務，他感到無非光榮。
 

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