專訪／永和要變新北天母！蔡沐霖：要讓市民知道「我要傾聽你的需求」

民進黨立委參選人蔡沐霖專訪



◎採訪：陶本和、蔣婕妤

◎攝影：黃軍瑋

文／蔣婕妤

相比以男神之姿登場的吳怡農，以及出道記者會就一頭撞進麥克風的賴品妤，「蔡沐霖」三個字對大家來說顯得陌生。身為民進黨主席卓榮泰特助的蔡沐霖，這次被黨徵召派往新北中永和區參選立委，初次征戰就挑戰鐵藍票倉。他說，自己代表的新思維，希望有機會替老永和注入新氣象，接受《ETtoday新聞雲》專訪時更發下豪語，「我要讓永和要變新北天母！」

迎接2020總統及立委大選，民進黨大膽徵召一票「超新人」，除了同樣陌生的面孔，另一個「同樣」的點是他們的勇氣過人。說到最大膽的候選人或許是征戰馬祖的李問，不過，蔡沐霖卻偷爆料，其實這個想法是自己喝醉時跟對方提到的，沒想到酒量很好的李問牢牢記著這個想法，勇闖馬祖硬幹一場，也因此，自己決定追隨好友步伐，出征「第二艱難」的中永和選區。

▲民進黨新北市立委參選人蔡沐霖。（圖／記者李毓康攝）

蔡沐霖到底是誰？在民進黨一票新面孔立委候選人中，他入黨最久，被黨徵召前的身分是民進黨主席卓榮泰特助，同時還是一個在記者會上把孩子帶上台的新手爸爸，說起理念他思緒脈絡清楚、目標明確，而且充滿溫度。

「不要讓永和這邊的民眾，覺得民進黨不關心他們。」直闖深藍鐵票倉，蔡沐霖分享拜票心得。他說，永和區老化嚴重，其實阿公、阿嬤看到年輕人都有喜悅的感覺，對於有年輕人願意不計較一次戰役的成敗投入地方總是很感動，「我一步一腳印到市場去，覺得很好玩的是，很多魚販、肉販大哥大姐，他們都會說手油油髒髒的不要握手，這種我一定要握，我就是要握到你平常生活最真實那一面，我可以讓你知道，我是要傾聽你的需求。」

握手就是要握到選民心坎裡，蔡沐霖早已仔細研究過永和的大大小小問題。「如果你用一塊一塊的地皮思考，你會看到很多新台幣」，蔡沐霖感嘆，過去地方發展容易落入建商發展的圈套，其實充滿藝文氣息的中永和，因為過度密集的空間和居住環境，讓當地的美沒辦法發展，進一步導致人口老化和密集度過高的惡性循環。

「在我競選總部隔壁，就有一個楊三郎美術館，永和人是非常有藝文氣息的。」要怎麼改變中永和，蔡沐霖說，脫離新北和台北思考都是不切實際的，同時，中央與地方政府更是合作又競爭的關係，想要解決當地問題，必須透過整合思維。

蔡沐霖提到，自己15年前初次投入市長投選，印象很深刻當時羅文嘉與周錫瑋當初提出的雙北願景完全不同，羅文嘉主張台北縣單獨升格直轄市，周錫瑋跟當時的馬英九則認為應該台北市與台北縣合併升格。他笑說，這可能跟大家認知中的樣貌不太一樣，因為後來國民黨跳票了，不過重點在於，城市發展必須要整體性思考。

「永和必須要做一個從文化開始，但不是完全走觀光型文化，還必須有良好生活機能、類似於市中心同心圓外的另一個圓。」談起永和的發展規劃，蔡沐霖目標明確，要把永和打造成「新北內湖」。他解釋，就像內湖之於台北市，因為不是市中心，反而少了市中心的緊密，生活機能非常好，是屬於同心圓之外的另一個圓，要改變當地包含居住壓力、汙染、停車位難尋等種種問題，都必須透過整體規劃去紓解壓力。

談到在當地連任多屆的對手林德福，蔡沐霖坦言，對方很認真，對地方的深耕也絕對比自己深，甚至可以從永和路一段走到最後，能叫出百分之八十居民的名字。

「我不能說林德福委員是不好的委員，但肯定不是好的委員。」蔡沐霖評論，以對方的年紀，早該成為不分區或任何型態德高望重的身分，但為何一直留在地方？他說，「他過去都在永和，看著永和並沒有上到軌道上，這麼了解永和的立委，為何沒有把永和的利益和需求放在第一要角？」

「我參選，我代表的是新世代的想法。」蔡沐霖說，永和一橋之隔距離台北市這麼近，為什麼卻不能用類似的思維打造宜居的城市，選擇投入選戰，或許短期內沒辦法叫出所有居民朋友的名字，但卻能給永和一個新的可能，把新思維注入老永和，邁向全新的道路。

▼民進黨艱困選區提名張銘祐、賴品妤、蔡沐霖。（圖／記者黃國霖攝）