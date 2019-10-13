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橘色世代保單養老有撇步　靠1招兼顧保障和退休準備

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▲保險，計算，保單，保障，賠償，保險金，財富，理財，財務。（圖／pixabay）

▲國人越來越重視退休生活的經濟來源，保險是最常用來進行退休規劃的工具之一。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

台灣進入高齡化社會，規劃退休生活的經濟來源，已成為國人越來越重視的議題，其中年金保險更是熱門退休準備工具之一，同時能夠兼顧保障和退休準備，讓老後生活有品質又有尊嚴。

根據金管會統計，壽險業今年前8月網路投保的保費收入達19.71億元，較去年同期增加80.75%，其中最受歡迎的險種是利變年金險，保費收入達18.8億元，緊追在後的是旅平險（4,397萬元）和定期險（521萬元）。

中國人壽資深協理許鴻儒表示，以人生週期來看，民眾在退休準備期間，往往也是家庭責任最重的階段，這時候需要有充足保障來轉嫁風險，到了退休之後，家庭責任減輕，保障需求就可跟著調整，著重在穩定且持續無風險的現金流，以維持良好退休生活品質。

對於仍處於工作階段，正在做退休準備的民眾，「中國人壽樂退年年美元利率變動型終身保險－定期給付型」，可依自身的退休規劃來指定生存保險金給付年齡、壽險保障隨人生階段的家庭責任調整、有機會領取增值回饋分享金等3大特色，就能分散風險，為退休生活提供保障。

國泰人壽也推出具身故給付保證機制的「飛Young人生（外幣）變額年金保險」，運用定期定額繳費方式，每月保費最低只要新台幣1,000元或40美元，即可輕鬆投保，加上專家代操的類全委帳戶儲備退休資產、身故給付保證機制，退休前累積資產還可於退休後轉入具月撥回帳戶享穩健現金流，打造第二筆退休金，讓老後生活沒煩惱。

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