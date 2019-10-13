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SU-57隱形戰鬥機潛在客戶曝光！　解放軍想買「F-35殺手」

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▲▼俄羅斯Su-57,T-50。（圖／路透社）

▲俄羅斯Su-57隱形戰機。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

由俄羅斯研發的SU-57隱形戰鬥機，被外界稱為是「F-35殺手」，在今年7月宣布開始量產，不僅俄羅斯積極向世界各地推銷，許多國家也表達對軍購SU-57戰機感到興趣，外媒曝光已有6個國家是SU-57潛在客戶，其中4個還是亞洲國家，也包含中國在內。

西方主要國防雜誌《軍事觀察》（MilitaryWatch）指出，由於SU-57既有戰鬥機空對空作戰的功能，又可打擊海上目標的獨特性能，目前包括阿爾及利亞、越南、印度、中國和土耳其已表現出SU-57濃厚的興趣，不久前又知道了俄羅斯戰機的一個潛在買家，它就是緬甸。

《軍事觀察》指出，輕型戰鬥機米格-29目前是緬甸航空作戰的主要戰機，但是緬甸空軍的現代化政策，制定了要購買重型戰鬥機的目標，因此也表達了想要軍購SU-57的意願。

SU-57由蘇霍伊航空集團研發的多用途隱形戰鬥機，也是俄羅斯第一款具備隱形能力的戰鬥機，用來取代米格-29與SU-27等四代戰機，於2010年首飛，預計將於2019年開始服役，單位造價1.3億美元（折合新台幣39億），最高航速2,600 公里/小時，勝過F-35的1,930公里／小時，次音速最遠航程3,500公里，超音速最遠航程1,500公里。

在搭載武器方面，SU-57的主要武器為R-37空對空高超音速導彈，最大飛行時速達到6馬赫（7350公里／小時）可在300公里外擊中高速飛行的目標，因此SU-57將被國際間先進戰機持有國視為重要威脅。

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