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影／遠東新3大策略擴展更積極　對明年看法審慎樂觀

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記者李瑞瑾／台北報導

遠東新邁入70周年，也順利從一個地區性的生產製造廠商，變成一個全球性、跨全球的廠商。在環保意識抬頭、市場競爭激烈的情況下，遠東新明年布局將著重綠化、全球化、垂直整合三大重點。

遠東集團總裁徐旭東指出，紡織產業變成是要靠科技、靠創新來發展，已經不是像從前只是一塊布料剪一剪。它發展出了一套需求，要Smart、要有功能性，最重要的就是要環保、要recycle。遠東新長纖事業部協理黃全億表示，遠東新的未來的布局重點第一項，也就是往綠化方向去推動。

綠化科技保有競爭力

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黃全億指出，遠東新三大布局重點第一是Go Green。包括產品、合作、永續發展等面相，現在各大品牌商，不管是運動品牌商、衣服、球鞋，還有一些民生用品像是飲料廠商，他們都有明確的指標，要求使用綠色永續材料。

▲▼台北紡織展2019TITAS開幕典禮,遠東集團董事長徐旭東。（圖／記者李毓康攝）

▲ 遠東集團董事長徐旭東。（圖／記者李毓康攝）

徐旭東說，新東西大家都會弄，但現在更講求的是環保，各品牌都加入環保行列，要求材質要recycle的東西、重複的東西，不要新東西。紡織業者下的功夫要從原料就開始，原料也不要從原油開始、要從植物出來的。也因為品牌商的需求面就是讓上游導向環保製造，就變成大家都要做這件事，現在環保的推動力、精神跟人對環保的要求，都讓業者自己對自己加強了約束力，要使地球更好。

遠東新紡紗織染成衣事業部經理黃晉男表示，遠東新也在推行「海洋回收計畫」，使用回收寶特瓶製作出rTPEE環保防水透濕薄膜，具有優異的透濕防水效果，也可重新製粒、抽絲做成紗線。此外，也用尼龍廢料重新回收製成新材料，讓環境減少負擔。

▲▼ 台北紡織展,遠東新寶特瓶回收。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 遠東新寶特瓶回收。（圖／記者李瑞瑾攝）

致力全球化、垂直整合

第二重點就是Go Global。遠東在早期從台灣立足，然後跨足到越南，甚至日本、馬來西亞。現在還有新的投資案在東南亞國協其他地方，甚至從前年開始跨足到美國。

黃全億表示，遠東新目前有三個基地在美國，從一個地區性的生產製造廠商，變成一個全球性、跨全球的廠商。很多產品都是各個領域都是屬於世界級的前三名。這類產品在被品牌商指定的時候，都是有很高的信賴度，與品牌商的合作屬於跨國性、全球性的。

第三個重點就是垂直整合。包含上游原料的公司部門、中游的原料跟切片，下游的紡織品。而遇到市場上有一些大的波動，在政治因素、經濟因素干擾經濟運作的情況下，遠東新也會有風險分散的好處。不同的基地、不同的產品、不同的能量垂直整合，可以讓產能更好地發揮，也帶來營運績效。

▲▼ 台北紡織展,遠東新長纖事業部協理黃全億。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 遠東新長纖事業部協理黃全億。（圖／記者李瑞瑾攝）

拓展行動更積極

針對第四季與明年展望，黃全億表示，還是相對覺得審慎樂觀，因為明（2020）年有一些比較大的賽事。以奧運來講，目前中游的紗線、下游的布跟成衣，其實都已經進入奧運期間的產品到貨階段，加上越南廠明年也有新產能出來，這些新的動能起來之下，保持樂觀看待。

黃全億也說，未來遠東新的擴廠行動會更加積極，他指出，從三年前開始在美國實行併購之後，遠東新的動作會比過去來得積極。未來也絕對有可能（持續擴廠），只是需要尋找適合的、互相互補的機會，不會為併購而併購，未來也會更活躍、企圖心更大，更積極去探尋合作的可能。

▼ 遠東新本次亦展示了有助肌肉訓練的智慧衣。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北紡織展2019TITAS開幕典禮,遠東。（圖／記者李毓康攝）

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遠東新徐旭東寶特瓶紡織

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