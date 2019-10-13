半夜裝水超級吵！這直飲台成公務員　供水時間早8晚5共9小時

記者孫于珊／台北報導

台北市的公園、捷運、學校，甚至連爬山步道等許多場所都有設置「直飲台」，24小時提供民眾更輕鬆方便的飲水服務。不過自來水西區營業分處前的直飲台就成為例外，供水時間只有9小時，原來背後原因是2年多前民眾反映「有人半夜裝水太吵了！」因此直飲台只開放上班時間。

▲直飲台只開放上午8時30分至下午5時30分供民眾用水。（圖／記者孫于珊攝）

由於西區分處直飲台周遭大多屬老舊住宅區，隔音設備有限。然而，夜深人靜時，常常有人騎機車載容器去裝水，而裝水聲如同在敲木魚「豆豆豆」劃破天際、形成噪音。

附近鄰居就表示，有人半夜都會帶水桶來裝水，還一次帶2、3桶，因此裝水聲至少達20分鐘之久，淺眠的家人因此從睡夢中被吵醒，甚至非當地居民也會騎車特地來裝好裝滿，讓鄰居不堪其擾，因此他們才向自來水西區分處反映，看是否有方法防止民眾半夜裝水一事。

▲周遭棟距較小、建築物也較老舊，民眾深夜裝水即產生噪音。（圖／記者孫于珊攝）

西區分處聽到民眾心聲後，採取「限時用水」方案，張貼公告指出「本直飲台因深夜有民眾裝水產生噪音及環境髒亂，為維護鄰里安寧及環境整潔，本直飲開放時間同本分處營業時間『上班日上午8時30分至下午5時30分』。非營業時間如需飲水，可改至附近的南昌公園直飲台取用。」

台北自來水事業處對此表示，由於西區棟距較小、建築物較老舊，晚上怕有人聲音太大，因此配合鄰居，將直飲台服務時間改為營業處上班時間，並強調一切都是為了敦親睦鄰，才會貼出公告。

▼自來水西區營業分處貼「直飲台開放使用時間公告」。（圖／記者孫于珊攝）

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