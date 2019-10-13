為提神拚大考染毒　落榜入獄「第1次拿菜刀」出監拚上法律系助人戒癮

記者劉昌松／台北報導

小點(化名)為了拚大學，學人家吃藥提神，越吃越兇染上毒癮，最後落榜還向人謊稱自己有大學學歷，後來被送進新店戒治所勒戒，剛好法務部矯正署推出「監外作業」計畫，小點有機會到外面拿起菜刀學廚藝，被客人1句「很好吃，謝謝哦」感動，決定面對自己的過去，出所後重新考上大學念法律，並擔任種子教官幫人戒毒。

▲小點因吸毒被關，幸運獲選參加監外作業計劃，每天離開借致所去學習廚藝。（圖／翻攝108矯正聯展臉書）

法務部矯正署從2017年6月開始辦理受刑人自主監外作業，「刑期1年以下，執行已逾1個月；或刑期逾1年執行已逾6分之1、健康情形適於監外作業、最近1年內無違規紀錄」的受刑人，有資格在戒護下參加，至於「無戒護的自主監外作業」，還要達到「於監獄執行已逾3個月、殘餘刑期未逾1年或1年內可達陳報假釋」標準才能被遴選。

▲戒治所收容人因為監外作業計畫，第一次拿起菜刀切菜。（圖／翻攝108矯正聯展臉書）

而小點在2014年間進入新店戒治所，被限制自由約4年後，獲選加入監外作業計畫，周一到周五，每天到利伯他茲基金會，他從洗雞腿開始學習做菜，每天都期待看到「沒有鐵網的太陽」，下班回舍房，腦子是自己在廚房拿菜刀切菜的畫面，也開始討厭星期五，因為隔天「周末不能外出」。

重新接觸外界後，小點想起自己過去為了拚考試，想靠精神科藥物提神，看幾本書，後來藥效不夠，開始用更重的毒品，反而因此染上毒癮，最後沉淪毒海而榜上無名，卻對外謊稱已考取大學。

▲利伯他茲基金會參與監外作業，扶導收容人在出獄前學會一技之長。（圖／翻攝利伯他茲網站）

小點在與輔導人員鼓勵下，決定向茲利伯他茲基金會承認自己謊報學歷，反而獲得基金會人員讚賞，安排小點在出所後，繼續在基金會的餐廳工作，小點也把握機會，重考進入大學法律系就讀中，開始以親身經歷幫其他人戒毒，也由新店戒治所把他的重生故事拍成微電影上網。

根據矯正署統計，外出作業施行前2年核准860人外出工作，其中有45人出監後獲得配合廠商留用，而2019年度到9月底止，已經核准608人外出作業，至今每天都穩定外出工作的人數達375人；合作的107家廠商業者包含長照服務、綠能維運、腳底按摩、電銲、餐廚及農牧等領域。矯正署表示，有鑑於小點類似個案的施行成效良好，未來也將持續拓展規模及就業職缺。

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