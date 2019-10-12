美國接單量超過歐洲市場　螺絲大廠久陽第四季營運持穩

▲台灣鋼鐵集團聯盟旗下螺絲螺帽廠久陽精密表示，美國地區接單量目前已經超越歐洲市場，挹注營運表現可期。（圖／翻攝自久陽精密官網）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，螺絲螺帽大廠久陽精密表示，目前美國地區接單量已經超越歐洲市場，受惠於美國出貨量持續增加，加上歐洲地區客戶庫存逐步去化，預估第四季業績可望逐步回穩。

久陽表示，9月營收仍然受到美中貿易戰的影響，致使歐洲市場持續受到中國同業的削價競爭，此外美國新客戶的訂單初期仍以基礎件為主，是以9月營收與上月相比仍小幅度下滑。但由於美國出貨量持續增加，加上歐洲地區客戶庫存逐步去化，業績可望逐步回穩。

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依據財報，久陽今年9月營收為新台幣9,173萬元，較上月下滑4.32%，與去年同期相比下跌12.97%，累計前9月自結營收為8.93億元，較去年同期成長4.08%。

久陽主管表示，美國地區接單量目前已經超越歐洲市場並持續穩定增加，同時也開始有基礎件之外的高階產品詢單；歐洲市場近期客戶訂單量略有回溫，加上歐洲地區產品持續朝高端領域發展，預期公司整體產品組合的調整將持續朝向正向發展。

久陽指出，美中貿易戰的不確定性一再升級，全球經濟將持續受到影響，近期陸續公布的歐元區PMI顯示歐洲經濟仍處於收縮，美國近期公布的經濟數據亦透露經濟增長有放緩的隱憂，國際現貨市場價格短期內反轉不易，對於第四季的展望，仍然維持偏保守看法。

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