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理科阿伯存股術！一年只買股2次　70歲冷凍空調伯賺進百坪樓中樓

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圖文／鏡週刊

本業是冷凍空調技師的股素人，今年邁入從心之年，曾聽信明牌不僅虧損200萬，更被狠套400萬，一度讓他揮揮衣袖遠離股海。卻因為女兒對投資燃起興趣，在近60歲時捲土重來，並悟出一套存股SOP，不僅每年有穩定息收，還靠股票價差賺進百坪樓中樓。

「這台冷凝器自動清洗機是我研發的機器，獲得台、美、日、中四國專利…」穿著POLO衫，背心口袋擺放各種「傢伙」的阿伯，除了是名擁有8項專利的冷凍空調技師，還是一名存股達人。

阿伯透露，他今年領了53萬元股息，但其實他存股實力不僅於此，要不是去年兒子結婚，他出清獲利6成的股票買下百坪樓中樓，今年領到的股息更大包。

請繼續往下閱讀...

談起投資這件事，這位存股達人居然說：「最好不要碰，如果真的想要嘗試，一定要用閒錢，且持股至少3年。」而他堅持一年只買股兩次，「1月和7月是作帳、公告配股配息的時候，股價比較有變化。」

台股萬點，股素人投資漸保守，「今年我只買了4檔股票，包括松翰、海韻電、瑞智、南亞。」前兩檔是他在2013年就已持有的標的，今年股價下跌再加碼；瑞智、南亞則是最新投資。「現在股價都太高，我巴不得它跌下來。」儘管持有大筆現金，股素人仍舊嚴守「買跌不買漲」的原則，絕不任意進出。

「投資股票跟設計冷凍空調一樣，強調邏輯思考、比較分析的能力。」為了找到好股，股素人自行研發出一套「收租股操作準則」，「就像操作機械都有SOP，存股也可以。」工研院吳先生就提到，工作之餘他們常談投資，而股素人的SOP尤其實用，「篩選出來的標的都會納入我的口袋名單。」

股素人投資小檔案
  • 出生：1950年
  • 現任：冷凍空調技師、機械技師
  • 學歷：美國Memphis大學機械能源碩士
  • 投資心法：悟出「收租股操作SOP」，層層檢視ROE、現金配息率、現金殖利率、本益比、負債比、董監事持股等指標，挑出好股。


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