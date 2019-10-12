61年最恐怖「遠古強颱」登陸！哈吉貝「整坨壟罩」雨掃關東...已知2死80傷9失蹤

▲颱風哈吉貝12日暴襲日本。（圖／路透）

記者許凱彰／綜合外電

颱風哈吉貝在日本時間晚間7點登陸靜岡縣伊豆半島，日本氣象廳已經示警將會挾帶61年來最強風雨，在晚間11點左右整個暴風圈完全壟罩在關東地區。除此之外，12日早上再千葉縣發生龍捲風、下午又發生規模5.7地震，據NHK日本放送協會指出，該颱風目前已造成2死、80傷，另外還有9人下落不明，百萬人被迫遷離，還有超過10萬戶傳出停電的消息。

▲哈吉貝颱風整坨壟罩在日本關東地區。（圖／翻攝自日本氣象廳）

根據NHK最新資訊，哈吉貝颱風橫掃，造成千葉縣與群馬縣有2人死亡，長野縣、群馬縣、福島縣、靜岡縣以及宮城縣有9人失蹤，另外來有80人受傷。還提到，哈吉貝挾帶的旺盛水氣，讓關東各地降下暴雨，截至當地晚間11點止，神奈川縣箱根町72小時累積雨量已經達到1001毫米，其中926毫米的雨量集中在最近的24小時，靜岡縣伊豆市72小時雨量也來到760毫米。

▲哈吉貝颱風帶來龐大的雨量。（圖／翻攝自日本氣象廳）

日本氣象廳訊息指出，哈吉貝晚上11時的位置約位於茨城縣中部水戶市附近，暴風圈壟罩大部分的關東地區，以時速45公里的速度往東北前進。日本氣象廳已取消對山梨縣的大雨緊急降雨警告，但是東京，神奈川，埼玉，群馬，茨城，栃木，長野，新潟，宮城和福島等十個地區，還是持續發布警報。

據《朝日新聞》引述TEPCO電網的數據說到，晚上有超過10萬戶停電。其中，靜岡縣約有4萬2000戶，千葉縣約3萬2000戶、神奈川縣約1萬2000戶。

►凍的好厲害！妳是國家機器？

▼關東地區不少地方傳出淹水災情。（圖／路透）