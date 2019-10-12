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土石流淹沒群馬縣民宅　哈吉貝颱風累計「2死78受傷6失蹤」

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▲▼哈吉貝颱風暴雨強灌，72小時雨量下破1000毫米。（圖／路透）

▲哈吉貝颱風暴雨強灌，72小時雨量下破1000毫米，累積2人死亡；78人受傷、6失蹤。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

19號颱風哈吉貝在日本時間晚間7點登陸靜岡縣伊豆半島，挾帶61年來最強大風雨，讓日本關東各地嚴陣以待，在群馬縣發生了土石流淹沒4戶民宅，1名老人獲救之後送醫不治。目前哈吉貝颱風災情累計2人死亡；78人受傷、6失蹤，460萬人接獲疏散通知。

根據NHK報導，在群馬縣富岡市發生土石流災情，泥沙流入4戶民宅當中，當地警消證實，有3人淹沒在土石流當中，其中1名老人獲救之後在醫院中死亡，另外失蹤的2人還在搜救當中。

▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

▲ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

NHK報導，哈吉貝颱風挾帶的旺盛水氣，讓關東各地降下暴雨，截至當地時間23時為止，神奈川箱根町72小時累積雨量已經達到1001毫米，其中926毫米的雨量集中在最近的24小時，靜岡伊豆市山72小時雨量也來到760毫米。

哈吉貝颱風災情累計造成2人死亡，另一名死者在千葉縣，因為颱風引發的龍捲風，吹翻一部貨卡車，駕駛在車內時被發現已無心跳。

日本氣象廳已取消對山梨縣的大雨緊急降雨警告，但是東京，神奈川，埼玉，群馬，茨城，栃木，長野，新潟，宮城和福島等十個地區，還是持續發布警報。

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