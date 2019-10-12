需求超大！新北夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

圖文／周刊王

新北一名謝姓男子性需求非常大，常常傳訊「明知早上要妳卻故意出門」、「快回來餵飽我」，要妻子小慧（化名）回家嘿咻一下，讓對方身心俱疲、訴請離婚。新北地院審理後，認為謝男不尊重小慧性自主權，因此判准2人離婚，全案可上訴。

判決書指出，謝男與小慧於2009年8月5日結婚，但結婚沒多久，謝男開始一直疑神疑鬼，除了嚴格控管行蹤，還常對小慧講貶低粗俗的話。謝男傳訊內容包括，「妳不回家睡覺，讓人懷疑妳有外遇，還讓我戴綠帽子，我無法接受，妳是不是有老相好？不和我做，還說要去高雄，做什麼也不講，八成去做援交。」

另外像是，「老婆，妳不讓我O，我找徵信社抓姦成功，妳和對方各賠我60萬，趕快回來餵飽我，我半個月沒做，快崩潰了。」最後謝男開條件脅迫小慧回家，「一趕快回家做愛、二提起離婚訴訟、三我被迫提起刑事訴訟。」讓小慧受不了提起離婚訴訟。

小慧在法庭上無奈表示，謝男常常尾隨在背後，然後不斷要求發生性行為，還僅因肚中懷的胎兒不是男的，就要求墮胎，長期下來真的身心俱疲。

法官審理後認為，雖夫妻有履行同居之義務，但應該共同協調、彼此尊重他方意願，謝男以近騷擾方式不斷向小慧索討性關係，不尊重性自主權，造成對方精神痛苦，使得婚姻關係無法繼續維持，因此判准2人離婚。

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