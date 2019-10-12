台南官田菱角節熱鬧登場　 黃偉哲：為優質菱角產業打開知名度

▲「2019官田菱角產業文化活動」於官田體育公園舉辦，台南市長黃偉哲特別到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

秋天正是紅菱採收期，由台南市政府農業局與官田區農會合作的「2019官田菱角產業文化活動」10月12日於官田體育公園舉辦，台南市長黃偉哲特別到場共襄盛舉，與立委郭國文，及市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智等地方代表，一同和現場民眾歡慶採收。

身為官田子弟的前總統陳水扁也前往致意，大讚多食菱角好處多，不僅養顏，更讓年近70歲的他仍有一頭烏黑頭髮。



黃偉哲市長表示，台南市年年舉辦官田菱角節，希望讓更多人認識菱角的營養價值。雖然今年菱角欠收，產量只有以往3成，但除了農委會提供菱角產業補助，這次也特別擴大辦理活動，希望打開知名度，期盼將優質的官田菱角介紹給國人，為未來的產銷做準備，幫助在地農產拓展通路。黃偉哲強調，官田不只出產菱角，夏天還有芒果，明年官田也將加入成為台南國際芒果節的生力軍。





農業局指出，全國種植最多菱角的地方就屬台南官田，栽培面積約有300多公頃，產量約5000多公噸，占國內市場7成，品質也是響叮噹，加上農會的努力研發，許多副產品亦是不少人最佳伴手禮選擇。





農業局表示，為讓外地遊客體驗農遊和深度了解官田的地理人情，今年產業文化活動更推出採菱體驗及菱角DIY（菱角吊飾、菱角葉拓環保袋彩繪、菱角植物染、菱角包忠包）活動，邀請遊客踴躍參加，活動當日農會亦推出菱角排骨、菱角豬腳等限量品嚐。