　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南官田菱角節熱鬧登場　 黃偉哲：為優質菱角產業打開知名度

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「2019官田菱角產業文化活動」於官田體育公園舉辦，台南市長黃偉哲特別到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2019官田菱角產業文化活動」於官田體育公園舉辦，台南市長黃偉哲特別到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

秋天正是紅菱採收期，由台南市政府農業局與官田區農會合作的「2019官田菱角產業文化活動」10月12日於官田體育公園舉辦，台南市長黃偉哲特別到場共襄盛舉，與立委郭國文，及市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智等地方代表，一同和現場民眾歡慶採收。

▲「2019官田菱角產業文化活動」於官田體育公園舉辦，台南市長黃偉哲特別到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

身為官田子弟的前總統陳水扁也前往致意，大讚多食菱角好處多，不僅養顏，更讓年近70歲的他仍有一頭烏黑頭髮。

黃偉哲市長表示，台南市年年舉辦官田菱角節，希望讓更多人認識菱角的營養價值。雖然今年菱角欠收，產量只有以往3成，但除了農委會提供菱角產業補助，這次也特別擴大辦理活動，希望打開知名度，期盼將優質的官田菱角介紹給國人，為未來的產銷做準備，幫助在地農產拓展通路。黃偉哲強調，官田不只出產菱角，夏天還有芒果，明年官田也將加入成為台南國際芒果節的生力軍。

▲「2019官田菱角產業文化活動」於官田體育公園舉辦，台南市長黃偉哲特別到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局指出，全國種植最多菱角的地方就屬台南官田，栽培面積約有300多公頃，產量約5000多公噸，占國內市場7成，品質也是響叮噹，加上農會的努力研發，許多副產品亦是不少人最佳伴手禮選擇。

▲「2019官田菱角產業文化活動」於官田體育公園舉辦，台南市長黃偉哲特別到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，為讓外地遊客體驗農遊和深度了解官田的地理人情，今年產業文化活動更推出採菱體驗及菱角DIY（菱角吊飾、菱角葉拓環保袋彩繪、菱角植物染、菱角包忠包）活動，邀請遊客踴躍參加，活動當日農會亦推出菱角排骨、菱角豬腳等限量品嚐。

ET快訊
南投紅衣伯宿舍門口「直腸炸裂」！飲水機旁蹲下脫褲…留2灘青綠
1年半存32萬！小鮮肉粗工求翻身...師傅勸離職　達人曝「走
台灣大賽／廖健富代打再見安打　桃猿6比5氣走兄弟收下首勝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

拜票遇老翁昏倒受傷　台南立委參選人童小芸救援

台南官田菱角節熱鬧登場　 黃偉哲：為優質菱角產業打開知名度

連結資源推廣福利社區化　關山中福社區獲金卓越社區甲等獎

國造國機已出廠、潛艦即將出廠服役！　蔡英文：盼再讓她連任4年

影／2宮廟白沙屯媽祖「隔1hr突襲」南投醫院　院長大廳跪拜…民眾一旁哭了

快訊／台三線323公里撞護欄　18歲騎士飛墜20公尺深河谷身亡

大農大富風箏季登場　太巴塱傳統八角星風箏與祖靈溝通呼喚

洄瀾鐵人三項賽花蓮鯉魚潭盛大登場　數百好手挑戰鐵人極限

太平洋花彩節16吋煙火照亮夜空　花蓮旅宿業住房率爆滿

超過600個團體挺蔡英文連任　台南百工百業後援會授證爆場

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

離別家兩周...一開門7隻毛孩飛撲 狂獻「衝鋒飛吻」媽崩潰：好了

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

野生賈靜雯、修杰楷雙十連假搭捷運！　2女兒看列車驚呆...咘咘小奶音：好快唷

被岑寧兒選中合唱《追光者》　 蕭敬騰讚「妳應得的」師妹陳瑽爆哭

拜票遇老翁昏倒受傷　台南立委參選人童小芸救援

台南官田菱角節熱鬧登場　 黃偉哲：為優質菱角產業打開知名度

連結資源推廣福利社區化　關山中福社區獲金卓越社區甲等獎

國造國機已出廠、潛艦即將出廠服役！　蔡英文：盼再讓她連任4年

影／2宮廟白沙屯媽祖「隔1hr突襲」南投醫院　院長大廳跪拜…民眾一旁哭了

快訊／台三線323公里撞護欄　18歲騎士飛墜20公尺深河谷身亡

大農大富風箏季登場　太巴塱傳統八角星風箏與祖靈溝通呼喚

洄瀾鐵人三項賽花蓮鯉魚潭盛大登場　數百好手挑戰鐵人極限

太平洋花彩節16吋煙火照亮夜空　花蓮旅宿業住房率爆滿

超過600個團體挺蔡英文連任　台南百工百業後援會授證爆場

拜票遇老翁昏倒受傷　台南立委參選人童小芸救援

台灣大賽／廖健富代打再見安　聯盟史上第2次

亞錦賽／「老么」陳柏毓將扛先發　見大聯盟學長變粉絲

王識賢拍一半失火！「臨演跑得比主角還快」劇組全嚇壞

野生王俊凱現身機場！　無P圖「真實178公分」網嫌：五五身+穿搭土炸

南韓「半半美食」新推咖啡版！美式＋拿鐵　兩種口味一次滿足

台灣大賽／李茲157火球飆破紀錄　讚王威晨很有力

玩鬧撞破玻璃門「割破頸動脈」　15歲大男孩失血過多身亡

台灣大賽／兄弟4失誤輸球致命傷　伯納：雙殺未成是關鍵

11Pro剛買3天！他放口袋「震一下」夜幕綠秒毀　網笑：忘記開飛行模式

地方熱門新聞

夫妻試車撞樹！台南人驚：5分成交

桃園喜迎46名國慶寶寶　鄭文燦道賀

台三線撞護欄　18歲騎士飛墜河谷身亡

2宮廟白沙屯媽祖突襲南投醫院　民眾哭了

職業賭場藏身山區警逮60人送辦

台南新市傳工廠火警

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

台南百工百業後援會授證爆場

吊車3人落地重摔亡　是彰化人

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

新北螃蟹季開動胖卡車到富基

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

立委跑行程　助理與失散胞妹重逢

節目開演不到一半　僑胞區走了大半

更多熱門

相關新聞

台南北門展華書局12月底熄燈！

台南市北門路又有一家老書店要關門了，今年4月才剛登上日本時尚雜誌《POPEYE》封面的展華書局，宣布將在年底熄燈。網友紛紛留言，「大學的回憶⋯」、「希望不要變成沒靈魂的夾娃娃店」、「逛北門路的樂趣沒了」。

夫妻試車撞樹！台南人驚：5分成交

職業賭場藏身山區警逮60人送辦

台南安平天后宮安平媽祖福建參香回鑾

台南新市傳工廠火警

關鍵字：

台南官田菱角節黃偉哲菱角

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台灣最早正妹網紅！12年後美成仙女近況曝光

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「賞一巴掌」

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

高加索家中挖出大把鈔票　爸秒跪

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

好市多賣GODIVA冰一杯超狂83元　網急搬3盒結帳

喊了30年的爸「其實是哥哥」！

更多

最夯影音

更多
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面