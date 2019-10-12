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超罕見！全世界只有43人有「黃金血型」　一生只有一次輸血機會

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擁有Rh null血型的人相當稀少，故其血液被稱為「黃金血液」（示意圖／pixabay）

圖文／周刊王

人類的血型可區分為常見的ABO外，還有其他罕見血型，便是一般人常聽到的Rh陰型，在這Rh系統中，有種血型在世界上只有43人擁有，更被譽為「黃金血液」，就是「Rh null」。這種血型的人可供血給其他Rh血型陰性的人，但一生只有一次輸血的機會。

Rh血型系統是白種人除ABO血型的重要血型，據研究結果顯示，Rh血型至少內涵47種不同且相關的抗原，是組非常複雜的血型抗原，這又可分為Rh陽性與陰性2種血型。

Rh陰性是指在血型系統中D抗原呈陰性結果，換言之就是在紅血球上無法檢測到D抗原，而Rh陽性則在血液中存有D抗原。目前在白種人中有Rh D抗原陽性的人占85﹪，而Rh D抗原陰性的人則有15﹪。

據台灣血液基金會統計，每1000人中只有4至5人是Rh陰性的捐血人，換言之就是占全年捐血人次的0.45%，已算是非常罕見的血型。

在Rh血型系統中還有一種平均600萬人才出1人的「Rh null血型」，這種血型，因缺少所有Rh系統的抗原，因此血液可提供給其他Rh陰性的人做使用，但一生中只有一次輸血機會。

Rh null血型的人輸血過後，便會產生anti-Rh29抗體，這抗體會攻擊所有帶有Rh抗原的紅血球，因此Rh null血型只能倚靠自體儲存血液，也才有「黃金血液」的稱號。據了解，全世界已確認擁有Rh null血型的僅43人。

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