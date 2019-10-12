蔡英文喊「台灣不缺電是不爭事實」　韓國瑜嗆：比缺電更嚴重的是缺德！





▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文12日上午表示，現在台灣不缺電，不只是一句話，而是一個不必爭辯的事實。對此，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜回擊，「台灣比缺電更嚴重的是缺德！」蔡英文說台灣不缺電是不爭的事實，那為何政府還計劃要加開火力發電機組？

韓國瑜12日晚間透過臉書表示，地方首長為搖擺的能源政策收爛攤！百姓要的是良心。蔡英文說台灣不缺電是不爭的事實，那為何政府還計劃要加開火力發電機組？而人民不斷抗議，似乎也完全被政府默視，甚至連通過公投的以核養綠都被違法打壓；2019年，美國商會白皮書對台能源政策提出了警告，但還是沒辦法阻止獨裁且不聽民意的執政黨。

韓國瑜說，他看見高雄多年的空汙問題，肺癌已成為國民嚴重的疾病。自己上任後積極整治空汙，在年初通過興達電廠換發執照的減煤條件，從源頭大幅降低污染源，高雄市政府為了即將到來的空汙季正緊鑼密鼓與台電協調。

韓國瑜表示，從國政的角度，自己一直強調，能源政策是最基本的民生問題，不是選舉工具，台灣在不確定的政策之下，已經浪費太多時間和公帑。民進黨執政4年來，「請問藏的電找到了嗎？誰能保證現在不缺電，未來在工商業發展之下，能持續穩定供電嗎？」

韓國瑜強調，他主張現代進步的國家一定要做核電的政策評估，台灣能源基載比例的總體檢，要公諸全民，像815的全台大停電，就是過度集中發電及火力基載的警鐘，政府要以務實態度面對民生問題，至少要求中央政府全面加速火力機組汰舊換新，以新車換舊車，面對民意，解決能源搖擺問題。

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