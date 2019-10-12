影／18歲男台三線撞護欄「墜20米深谷慘死」　目睹女駕崩潰吐真相：沒騎很快

記者柯振中、翁伊森／嘉義報導
嘉義縣大埔鄉台三線323公里路段12日發生死亡車禍，18歲的賴姓男子疑似不慎擦撞橋邊護欄，從橋上墜落20公尺，慘死在谷底。對此，一名女駕駛痛心指出，出事的騎士車速不快，疑似是輾到碎石才發生意外；車友山路挑戰前，一定要做足功課，才不會發生憾事，「看見年輕生命在我面前殞落，我心中很痛…」
▲台三線發生機車騎士跌落谷底的意外。（圖／讀者提供）
這起事件發生在12日下午4點左右，賴姓男子騎車行經台三線323公里路段時，疑似不慎擦撞橋邊護欄，導致車頭粉碎，人也彈飛到高度約20公尺的橋下，慘死在溪床。
▼ 警消到達時，賴男已失去呼吸心跳。（圖／讀者提供） 警消接獲報案，趕往現場確認狀況，發現賴男身上沒有明顯外傷，右腳有骨折的情形，但已經失去呼吸心跳，消防隊隨後出動吊掛器材車將死者吊起，送往聖馬醫院。 一名目睹的女性駕駛在臉書社團「爆怨公社」中指出，許多車友喜歡壓山路挑戰，一覽山上美好的風景，但看見年輕生命「在我面前殞落」，真的令人相當心痛。 這名女駕駛說到，發生意外的騎士沒有騎很快，疑似是輾到路上的砂石，才會失控撞上護欄，「在你們相約結伴同行，一定要做足功課，車子性能檢查，山路的路線是否熟悉路況，照顧好身邊的同伴（要留下對方家人聯繫電話）快樂出門，平安回家！」 ▼ 目睹的女駕駛貼出的事故照片。（圖／翻攝自「爆怨公社」）
▼ 警消到達時，賴男已失去呼吸心跳。（圖／讀者提供）
警消接獲報案，趕往現場確認狀況，發現賴男身上沒有明顯外傷，右腳有骨折的情形，但已經失去呼吸心跳，消防隊隨後出動吊掛器材車將死者吊起，送往聖馬醫院。
一名目睹的女性駕駛在臉書社團「爆怨公社」中指出，許多車友喜歡壓山路挑戰，一覽山上美好的風景，但看見年輕生命「在我面前殞落」，真的令人相當心痛。
這名女駕駛說到，發生意外的騎士沒有騎很快，疑似是輾到路上的砂石，才會失控撞上護欄，「在你們相約結伴同行，一定要做足功課，車子性能檢查，山路的路線是否熟悉路況，照顧好身邊的同伴（要留下對方家人聯繫電話）快樂出門，平安回家！」
▼ 目睹的女駕駛貼出的事故照片。（圖／翻攝自「爆怨公社」）