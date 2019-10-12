影／18歲男台三線撞護欄「墜20米深谷慘死」　目睹女駕崩潰吐真相：沒騎很快

▼ 警消到達時，賴男已失去呼吸心跳。（圖／讀者提供）



警消接獲報案，趕往現場確認狀況，發現賴男身上沒有明顯外傷，右腳有骨折的情形，但已經失去呼吸心跳，消防隊隨後出動吊掛器材車將死者吊起，送往聖馬醫院。

一名目睹的女性駕駛在臉書社團「爆怨公社」中指出，許多車友喜歡壓山路挑戰，一覽山上美好的風景，但看見年輕生命「在我面前殞落」，真的令人相當心痛。

這名女駕駛說到，發生意外的騎士沒有騎很快，疑似是輾到路上的砂石，才會失控撞上護欄，「在你們相約結伴同行，一定要做足功課，車子性能檢查，山路的路線是否熟悉路況，照顧好身邊的同伴（要留下對方家人聯繫電話）快樂出門，平安回家！」

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▼ 目睹的女駕駛貼出的事故照片。（圖／翻攝自「爆怨公社」）

