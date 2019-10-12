吳敦義：不論是國內、兩岸、國際…　蔡英文政績都遠不如馬英九





▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席吳敦義12日下午出席南投世界茶葉博覽會千人茶會開幕儀式，他表示，馬政府執政8年期間不但兩岸和平，經濟發展、國際環境也很好，國際間對中華民國護照充分尊重與歡迎，使國人出國有榮譽感，如今蔡政府無論是國內、兩岸、國際，都遠不如前總統馬英九那8年，如果蔡英文不能徹底改進，明年1月11日全民共同讓政績不好的執政者下架！

吳敦義指出，蔡英文過去在擔任陸委會主委期間，於民國89年7月6日至立法院備詢時，國民黨立委陳超明詢問1992年是否有一中各表的九二共識？蔡英文答覆時表示，1992年雙方談的過程，但在我方立場，是「各自表述一個中國」。

吳敦義強調，蔡英文邏輯錯誤，「一個中國、各自表述」才是正確的，「九二共識」內容三十五個字「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表述」，就是「一中各表」，絕不能講成「各表一中」，如果各自表述是過程，一個中國就是結局，「難道蔡英文在當時是主張兩岸趕快變一個中國嗎」？這邏輯完全錯誤，「一中各表」的「九二共識」，才能維持兩岸和平穩定發展。

吳敦義說，台灣國際環境也越來越不好，原本有二十幾個邦交國逐漸喪失，陳水扁在西元2000年就任總統時，給中華民國護照免簽的有54國，8年後交給馬英九還是54國，可是馬英九在第一個任期就增加了全歐洲與美洲國家，全世界給中華民國護照免簽的國家高達164國，增加了110國。如果蔡英文不能在這幾個月改弦更張，明年1月11日全民就應該讓她趕快下架。

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