獨／8天內傳出第4起狀況　桃園機場地勤裝卸工手指夾斷

▲桃機地勤8天內傳第4起「狀況」，引發關注。（圖／資料照）

記者沈繼昌、楊淑媛／桃園報導

桃機地勤8天內傳第4起「狀況」事件！桃園國際機場地勤人員10日早上7時左右，在507貨機坪裝御華航班機貨物，於操作盤車連結時未依SOP操作，將貨支組朱姓工作人員手指夾斷(右手指骨折) ，經緊急長庚醫院急救，而這也是桃園地勤在短短8天內，發生的第4起「狀況」，民眾認為桃機管理有待加強！才能讓民眾放心搭機。



消息人士指出，從10月3日到10日桃園國際機場傳出的4起「狀況」事件，分別是：

一、10月3日下午5時，桃勤人員在二航廈D6停機坪，裝御由杜拜入境阿聯酋航空EK-366班機行李，在操作行李盤車連結時，不慎將裝卸組張姓工作人員小腿夾斷(左小腿骨折)送部立桃園醫急救。

二、10月6日早上9時24分，因桃勤人員拖拉機未不當，導致日航飛機左引擎蓋上方撞空橋，造成發動機整流罩端受損，日航班機因此延誤。

三、10月8日晚上11點半桃勤人員拖車操作不當，導致阿聯酋A380機鼻鼻輪受損，為了安全而更換輪胎，致班機延誤1個多小時起飛。

四、10月10日早上7時左右，桃勤工作人員在507機坪裝卸華航班機貨物，在操作盤車連結時將貨支組朱姓工作人員手指夾斷(右手指骨折) 緊急長庚醫院急救，現住院手術治療。

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