2年前爆紅「天燈妹」現況曝光　爆乳照搭勵志文…IG完勝長輩圖

圖文／鏡週刊

暱稱「天燈妹」的網紅樂樂，2年前因為超大膽的天燈許願文爆紅，直率的她在天燈上寫下徵男有條件「要有大GG」，引發廣大討論。近來有網友又想起她，好奇搜尋了一下她的IG網頁，發現尺度依然火辣，配文走起勵志路線，大呼「養眼又洗滌心靈」。

2年前樂樂去平溪遊玩時，在天燈寫下許多徵男友條件，其中包括「高瘦帥」、「一起賺錢」、「不花心」、「身高175」、「很聽話」、「只愛我」、「天天幸福快樂」，還有特別用粗黑字強調的「有大GG」，引發熱烈討論。據報導，許多男子紛紛私訊自介，至於最後有沒有人通過考核，就不得而知。

近來有網友又重新想起天燈妹，在網路搜尋了一下發現她IG經營的有聲有色，不僅有尺度超火辣的性感照，配文也是花了許多心思，走一個勵志路線。其中一張她著白色花瓣性感內衣，小小的布料幾乎包不住胸前的傲人，順便大秀白皙修長美腿，配文「不斷努力學習精益求精只為遇見更好的自己」，網友高喊凍抹條，養眼又勵志，完勝長輩圖，不天天看怎麼行。

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