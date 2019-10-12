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影／「承認台灣是國家」！請願連署12hrs「倍增破6萬」　白宮回應不遠了

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記者許凱彰、柯振中／綜合報導

美國「白宮請願網」網站7日出現一則「美國正式承認台灣為獨立國家」的請願提案，若在11月6日前達成10萬人次連署，美國政府就會受理，進行回覆。據了解，該連署情願案在上午已破3萬人連署，在12日晚間8點人數更在短短12小時裡倍增，已「突破6萬人」。

▲▼白宮示意圖。（圖／記者董美琪攝）

▲若在11/6前請願破10萬，白宮就會出面回應。（圖／記者董美琪攝）

綜合外媒報導，該起請願案是由一名署名「K.W.」的人士於7日發起，目的是「美國應該承認台灣是獨立自治的國家」，至11晚間共有1萬9100多人連署，在12日晚間8時許人數已突破6萬，來到6萬1727人，連署截止日期為11月6日。

▲▼請願人數破6萬人。（圖／翻攝自白宮請願網）

▲請願人數破6萬人。（圖／翻攝自白宮請願網，下同。）

發起人在請願案內容提到，台灣自治已經有60年，是個居住2300萬人的島國。此外，他還言及，台灣在1996年舉辦第1屆總統大選，從原本的獨裁政權轉換成民主制，過程中並沒有發生流血的衝突事件。台灣是美國的合作夥伴，在災難期間透過人道主義援助和救援隊向其他國家提供援助。

在內容末段說到，現在是時候讓2300萬台灣人參加聯合國了（台灣是唯一沒有聯合國代表的國家），只有在美國正式承認的情況下，其他國家才會跟著附議。

▲▼白宮請願。（圖／翻攝自「白宮請願網」）

這個發起連署的我們人民（We the People）是美國白宮官網的組成部分之一，2011年9月22日開通，任何人只要註冊一個免費的「whitehouse.gov」帳戶，就可以創建、簽署請願連署，如果請願想要獲得政府回應，必須在30天內得到10萬分連署。

除了這次的「美國應該承認台灣是獨立自治的國家」連署外，早前還有一名網友發起「購買台灣」的連署，希望美國能夠將台灣購買下來。

►凍的好厲害！妳是國家機器？

 
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