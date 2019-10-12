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連結資源推廣福利社區化　關山中福社區獲金卓越社區甲等獎

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▲▼台東關山鎮中福社區辦理彩繪牆及彩繪藝術燈具作品等各項社區活動，發揮社區的創意。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東關山鎮中福社區辦理彩繪牆及彩繪藝術燈具作品等各項社區活動，發揮社區的創意。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

社區是在地居民生活的地方，社區發展協會也是最容易以在地人幫助在地人的單位。衛生福利部每兩年辦理的社區發展評鑑，今年關山鎮中福社區參與績效組選拔，關山鎮中福社區發展協會榮獲衛生福利部2019年金卓越社區績效組甲等獎。

▲▼台東關山鎮中福社區辦理彩繪牆及彩繪藝術燈具作品等各項社區活動，發揮社區的創意。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東關山鎮中福社區近年來配合縣府各單位計畫，持續連結各項社區資源，辦理福利社區化活動，使社區民眾在地就能得到社會福利協助，像是辦理社區照顧關懷據點、社區預防暴力防治、青少年反暴POP營、彩繪牆及彩繪藝術燈具作品等各項社區活動，發揮社區的創意。今年度更以社會處小旗艦計畫中扮演領航者角色，以「母雞帶小雞」的方式，帶領豐泉及月眉社區一同成長，讓關山鎮成為福利社區化的推手。

▲▼台東關山鎮中福社區辦理彩繪牆及彩繪藝術燈具作品等各項社區活動，發揮社區的創意。（圖／台東縣政府提供，下同）

中福社區以「母雞帶小雞」的方式，帶領鄰近社區一同成長，讓關山鎮成為福利社區化的推手。

台東縣縣長饒慶鈴表示，目前台灣社會面臨高齡化、經濟結構轉變，社區發展協會是最貼近社區民眾的單位，社會福利輸送也最快速的單位，透過公私協力的搭配，能夠最有效的推展福利社區化，在高齡化社會中，能夠使社會福利更加全面服務民眾。

縣府社會處表示，中福社區獲獎並成為台東縣績優社區代表，未來期望可帶領本縣各社區發展協會之成長，亦成為本縣觀摩交流之模範社區。

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