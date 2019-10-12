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101觀景台國人1.6折優惠擠爆！　5千人長龍「民眾看傻」

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▲台北101觀景台優惠國人塞爆。（圖／台北101提供）

▲台北101觀景台優惠國人塞爆。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台北101觀景台從10／10起，祭出上午持身分證明，台灣民眾獨享原價600元票價，優惠價只需101元的活動，直接下殺1.6折，消息一出適逢國慶連續假期，觀景台果然被民眾擠爆，其排隊買票長龍延伸到下一層樓，單日台灣在地的參觀民眾直逼5000人，比之前單天數百人參觀多出10倍以上，民眾陳小姐表示：「本來覺得划算想來參觀，看到這排隊簡直傻眼」。

▲台北101觀景台優惠國人塞爆。（圖／台北101提供）

▲國慶連假天氣好，民眾出遊興致高，101祭優惠也排長龍。

台北101大樓是遊客造訪台灣必去的地標，也是台灣最知名的建築之一，去年到訪人數達213萬人，其中台灣民眾僅佔5%至7％，平均1天台灣民眾參觀人數約400人，本次針對國人推出空前優惠，一家4口上觀景台比未折扣前1張票價還便宜，吸引民眾擠爆售票口。

近年台北101觀景台面臨陸客緊縮，參觀人數數年下滑的挑戰，近年積極改造觀景台軟硬體，包括5樓進出口的相關設備，開放高空101樓戶外觀景與引進Bar 88等話題餐飲等，除了大陸旅客之外，也有效吸引日韓、東南亞旅客參觀，預計台灣民眾加上非大陸旅客的比例可至60%。

台北101總經理張振亞表示，101大樓身為觀光局的前哨站，觀景台在台灣民眾的知名度卻很低，有鑑於此在半年前開始規劃這優惠方案，從10／10至12／30長達近3個月，在早上推出010元優惠價，中午至傍晚5時則推出「兩人同行一人免費」方案，讓民眾能好好感受台灣與101大樓。

▲台北101觀景台優惠國人塞爆。（圖／台北101提供）

▲下午時段國人則有兩人同行一人免費優惠，平均一人票價300元。

民眾蘇先生表示，知道101有觀景台，但是票價實在太貴，一家5口上去一趟要3,000元，趁101元優惠票價上去參觀，雖然排了1個多小時，但票價都還不到1,000元，小孩也超興奮的，還是覺得值得。

從10／10至12／30，上午9點到中午12點時段，國人持身分證明購票，單人票價只要101元，限額2000名；下午12點到傍晚5點的時段，持身分證或其他證明文件，也可享「兩人同行一人免費」的優惠。

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