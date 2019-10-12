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催票時力進立院　白眼女神黃捷竟預言「韓國瑜當選」…囧很大

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記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區時代力量立委參選人陳惠敏12日上午舉行競選辦公室成立大會，時代力量議員黃捷、林于凱，以及黨內其他縣市議員都到場站台，不過黃捷在致詞時，卻脫口說出：「韓國瑜現在要去選總統了，我們在議會未來可能沒有辦法監督他，但是，我們有可以走進國會的立委來監督他」，這番話讓台下人都驚呆了。

▲時代力量議員為立委參選人陳惠敏站台。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲時代力量議員為立委參選人陳惠敏站台。（圖／記者許宥孺翻攝）

時代力量議員一字排開，為黨內鳳山區立委參選人陳惠敏加油打氣，輪到壓軸「白眼女神」黃捷致詞時，黃捷說：「大家看我們的市長是這個樣子，那他現在要去選總統了，我們在議會未來可能沒有辦法監督他，但是，我們有可以走進國會的立委來監督他」，台下民眾趕緊糾正黃捷：「他沒有要當選」

黃捷趕緊打圓場說「我知道！」不過這突如其來的「口誤」，惹得全場哄堂大笑，黃捷表示，我是說，從議會到國會，時代力量都不會缺席，讓我們作為一個捍衛台灣主權，追求公平正義的政黨，這點是無庸置疑的。

黃捷12日下午也針對「口誤」進行澄清，她表示，不管是在地方議會還是在中央的國會，時代力量都會火力全開進行監督，就像我在議會質詢韓國瑜一樣，所以不管未來是藍是綠，我們都應該要用這樣的態度進行理性監督。

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