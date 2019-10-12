影／哈吉貝颱風「600毫米暴雨強灌關東」　累計1死64傷、疏散460萬人

記者林彥臣／綜合報導

19號颱風哈吉貝在日本時間晚間7點登陸靜岡縣伊豆半島，日本氣象廳已經警告哈吉貝颱風將會挾帶61年來最強風雨，包括東京都、靜岡縣、埼玉縣、三重縣等地將首當其衝。禍不單行的是，千葉縣上午發生龍捲風、下午又遭遇規模5.7地震。根據日本放送協會（NHK）最新消息，目前颱風已造成1人死亡、64人受傷，另有3人下落不明，460萬人收到疏散指示。

▲颱風哈吉貝最大間陣風達到每秒60公尺，相當於時速216公里。（圖／路透）



日本氣象廳最新數據，哈吉貝颱風目前位在伊豆半島下田市溪南西方向約60公里處，並以每小時35公里的速度朝北北東方向前進，最大瞬間陣風來到每秒60公尺，相當於時速216公里。

▲ 颱風哈吉貝挾帶超過600毫米的雨量，強灌關東各地。（圖／路透）



NHK報導，哈吉貝颱風挾帶的旺盛水氣，讓關東各地降下暴雨，以神奈川箱根町為例，過去24小時降雨量衝破635毫米，靜岡縣伊豆市市山過去48小時的降雨量達596.5毫米，是往年10月單月降雨量的2倍，靜岡縣、琦玉縣、神奈川縣、山梨縣和東京都等地區，已經發布了土石流警報。

▲哈吉貝颱風雨量破61年紀錄，堪比1958年狩野川颱風。（圖／路透）

