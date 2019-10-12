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哈吉貝颱風「600毫米暴雨強灌關東」　累計1死64傷、疏散460萬人

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▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

▲ 颱風哈吉貝挾帶超過600毫米的雨量，強灌關東各地。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

19號颱風哈吉貝在日本時間晚間7點登陸靜岡縣伊豆半島，日本氣象廳已經警告哈吉貝颱風將會挾帶61年來最強風雨，包括東京都、靜岡縣、埼玉縣、三重縣等地將首當其衝。禍不單行的是，千葉縣上午發生龍捲風、下午又遭遇規模5.7地震。根據日本放送協會（NHK）最新消息，目前颱風已造成1人死亡、64人受傷，另有3人下落不明，460萬人收到疏散指示。

▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

▲颱風哈吉貝最大間陣風達到每秒60公尺，相當於時速216公里。（圖／路透）

日本氣象廳最新數據，哈吉貝颱風目前位在伊豆半島下田市溪南西方向約60公里處，並以每小時35公里的速度朝北北東方向前進，最大瞬間陣風來到每秒60公尺，相當於時速216公里。

NHK報導，哈吉貝颱風挾帶的旺盛水氣，讓關東各地降下暴雨，以神奈川箱根町為例，過去24小時降雨量衝破635毫米，靜岡縣伊豆市市山過去48小時的降雨量達596.5毫米，是往年10月單月降雨量的2倍，靜岡縣、琦玉縣、神奈川縣、山梨縣和東京都等地區，已經發布了土石流警報。

▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

▲哈吉貝颱風雨量破61年紀錄，堪比1958年狩野川颱風。（圖／路透）

日本氣象廳11日上午就提出預警指出，哈吉貝颱風威力相當於1958年造成1200多人喪生的狩野川颱風（艾達颱風），預估哈吉貝將在強大狀態下，於12日晚間登陸後，關東地區，東部、東北部地區將首當其衝迎來大範圍猛烈風雨，將會創下61年以來大雨、強風紀錄。

千葉縣12日上午獲報，市原市永吉地區因颱風造成了龍捲風，吹翻一部貨卡車，駕駛在車內被發現時已無呼吸心跳，另有數棟住宅被破壞。在當地時間18時24分千葉又發生規模5.7地震，深度約80公里，最大震度4，東京都23區、神奈川縣、靜岡縣等地皆有感，所幸當局並未發布海嘯警報。

▲▼ 日本千葉地震，規模5.7。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲千葉縣發生規模5.7地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

哈吉貝颱風讓日本交通大亂，成田國際機場上午11時（台灣時間上午10時）以後的國內和國際線航班均停飛，羽田機場自當地下午2時起（台灣時間下午1時）停飛國內和國際線航班，且不允許班機降落。目前新幹線陸續暫停行駛，部分鐵路班次也取消。據瞭解，鐵路班次停駛的狀態可能持續至13日中午。

▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

▲颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，各類交通大亂。（圖／路透）

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