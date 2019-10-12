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超過600個團體挺蔡英文連任　台南百工百業後援會授證爆場

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▲蔡英文總統10月12日下午出席台南舉行「百工百業後援會」幹部授證典禮，超過600個士農工商團體，熱情相挺蔡英文總統連任總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡英文總統10月12日下午出席台南舉行「百工百業後援會」幹部授證典禮，超過600個士農工商團體，熱情相挺蔡英文總統連任總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文總統10月12日下午出席台南舉行「百工百業後援會」幹部授證典禮，超過600個士農工商團體，熱情相挺蔡英文總統連任總統，蔡英文總統面對擠滿會場展現台南百工百業代表感性說著，現場台南市民的熱情支持，讓她更無懼中國一貫「一國兩制」的文攻武嚇。

▲蔡英文總統10月12日下午出席台南舉行「百工百業後援會」幹部授證典禮，超過600個士農工商團體，熱情相挺蔡英文總統連任總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡英文總統說，相信我們捍衛國家主權的決心與對民主自由的捍衛，2020台灣一定會贏，蔡英文總統並請大家和她站在一起，共同成為推動台灣向前的力量，讓她能連任總統，以及民進黨台南提名6席立委全上。

蔡英文總統到場時，現場支持者「小英加油、總統連任」的加油聲響遍會場。蔡英文總統和會場支持者致詞時提到，台南不只是台灣民主的驕傲，台南的觀光人文與南科半導體及綠能的發展，更是台灣起飛的另一顆引擎，讓台灣在全球經濟變動中，能走的更穩、更好。

▲蔡英文總統10月12日下午出席台南舉行「百工百業後援會」幹部授證典禮，超過600個士農工商團體，熱情相挺蔡英文總統連任總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡英文總統說明這3年多來，政府引導產業升級、布局全球產業與企業返台投資大爆發的成果，同時致力維護社會公平、加薪減稅讓全民分享經濟成長的果實，並且提到推動長照2.0升級與幼托補助擴大，以減少民眾的負擔。

蔡英文總統並表示，唯有不畏艱難進行改革，才能讓國家活力再生，並強調台南是台灣民主聖地，每次選舉台南的民主都帶給台灣很大的力量，要讓台灣更進步，2020的大選我們一定要贏，請大家成為蔡英文連任的力量，並說明立院過半是台灣安定的力量，因此請大家讓賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲及王定宇等6位民進黨提名的立法候選人全部過關，一起守護台灣民主並壯大台灣。

▲蔡英文總統10月12日下午出席台南舉行「百工百業後援會」幹部授證典禮，超過600個士農工商團體，熱情相挺蔡英文總統連任總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡英文後援會總召集人陳唐山前縣長說明，後援會授證動原本規劃200個後援會、1200名幹部參加，後來在各界踴躍報名相挺小英總統連任，超過600個後援會以及2000幹部參加，務求讓蔡英文感受到台南民眾與她一同堅持民主自由的意志，以及拒絕台灣成為第2個香港的決心。

▲蔡英文總統10月12日下午出席台南舉行「百工百業後援會」幹部授證典禮，超過600個士農工商團體，熱情相挺蔡英文總統連任總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說明這次不只有政治團體的後援會支持蔡英文總統，絕大部分是由民間各行各業人士發起的百工百業後援會，包含有農漁業、工會、商會、宗教、教育、文化、醫界以及義消警等各區協勤民力，這是大家發揮團結力量、要讓台灣向前的最佳表徵，因此他相信2020大選台灣一定贏，而且台南更會以最高得票迎接總統連任立委全壘打的大選勝利。

這場百工百業挺小英後援會授證活動由李退之及邱莉莉擔任活動主持人，包括內政部長徐國勇、競總主委黃偉哲市長、後援會總召集人陳唐山以及多位台南市議員等人出席，現場超過600個後援會2000名幹部會到場，現場熱情高喊「蔡英文加油」、「總統連任」、「立委全壘打」。

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