阿公散步竟跌大排載浮載沉　孫急追500米跳水救人

▲豐原老翁散步跌落大排水溝，消防隊到場救人送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

張姓阿公與孫子到豐原角潭路二段大排水溝旁散步，竟不慎跌落大排，載浮載沉。其孫子開車追500公尺，立刻跳下水救人，消防隊也及時抵達，將阿公拉起送醫，沒有生命危險，是不幸中之大幸。

台中市消防局12日下午近2點時獲報，豐原區角潭路二段的大排水溝民眾不慎跌落，人一直往下游流走。消防局立刻出動人車前往，到場後發現跌落大排的86歲張姓阿公，已由孫子拉住。

▲搜救人員先將阿公移至水流較緩處。（圖／記者李忠憲翻攝）

消防員立刻架梯下到大排，將人先移至水流較緩和之處。初步檢查發現阿公額頭有傷，意識不清，立刻用長臂板固定，擔架及繩索將阿公拉上岸，送醫治療，所幸沒有生命危險。

孫子向警消表示，他當時跟阿公在散步，一回頭卻發現地上只剩阿公的鞋子，往排水溝看就看到阿公在水裡面朝上，跟著水流一直往下流。有一對夫妻騎機車去追趕，他也立刻開車追上去，追了5百公尺立刻下車跳下去拉住人。

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