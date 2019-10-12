　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿公散步竟跌大排載浮載沉　孫急追500米跳水救人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼豐原老翁散步跌落大排水溝，警消到場救人送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲豐原老翁散步跌落大排水溝，消防隊到場救人送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

張姓阿公與孫子到豐原角潭路二段大排水溝旁散步，竟不慎跌落大排，載浮載沉。其孫子開車追500公尺，立刻跳下水救人，消防隊也及時抵達，將阿公拉起送醫，沒有生命危險，是不幸中之大幸。

台中市消防局12日下午近2點時獲報，豐原區角潭路二段的大排水溝民眾不慎跌落，人一直往下游流走。消防局立刻出動人車前往，到場後發現跌落大排的86歲張姓阿公，已由孫子拉住。

▲▼豐原老翁散步跌落大排水溝，警消到場救人送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲搜救人員先將阿公移至水流較緩處。（圖／記者李忠憲翻攝）

消防員立刻架梯下到大排，將人先移至水流較緩和之處。初步檢查發現阿公額頭有傷，意識不清，立刻用長臂板固定，擔架及繩索將阿公拉上岸，送醫治療，所幸沒有生命危險。

孫子向警消表示，他當時跟阿公在散步，一回頭卻發現地上只剩阿公的鞋子，往排水溝看就看到阿公在水裡面朝上，跟著水流一直往下流。有一對夫妻騎機車去追趕，他也立刻開車追上去，追了5百公尺立刻下車跳下去拉住人。

腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

檢調查中華電信假交易真貸款　「千萬呆帳」讓鎮瀾宮線上光明燈弊案露餡

「嫌爬梯麻煩」3工人摔死　同僚「有做好安全措施」死者家屬不信

獨／探訪廢棄眷村電視機開機　電源線早斷掉！直播主秒撤：阿公你慢看...

ET快訊
北東要變天了！好天氣只剩一天　上班日「轉雨再降4°C」：早晚
快訊／遭棄高雄荔枝園！剛出生女嬰「螞蟻爬滿身」　醫護急搶救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

阿公散步竟跌大排載浮載沉　孫急追500米跳水救人

快訊／高雄荔枝園發現剛出生女嬰　「螞蟻爬滿身」醫護搶救

歡唱喝茫...她睡醒驚覺身體涼涼！前男友爽躺一旁　崩潰喊：怎麼可以欺負我

國慶揪40人聚高雄喝神仙水　43秒撬開「魔王3道鎖」！警霸氣喊：不要動

花蓮金三角鬧區起火！火舌「狂燒5戶+黑煙猛竄」變廢墟　民眾嚇壞：聽見爆炸聲

男友獄中寫信要求寄「8千元+飯菜」　她遲疑後秒揭真相：這不是他的筆跡…

遊客登基隆嶼不慎摔傷「左腿骨折」　海巡馳救援助送醫

不爽遊戲機台被動...還遭嗆：不然要怎樣？　他秒爆氣「一拳猛揮打死人」

嫌病床位置不好！扯男強拖「隔壁83歲病翁」暴力扔下床　他3個月後因病去世

灑水車作業「屁股遭撞一下」　司機回頭嚇呆！騎士滿身血躺地

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

離別家兩周...一開門7隻毛孩飛撲 狂獻「衝鋒飛吻」媽崩潰：好了

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

野生賈靜雯、修杰楷雙十連假搭捷運！　2女兒看列車驚呆...咘咘小奶音：好快唷

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

阿公散步竟跌大排載浮載沉　孫急追500米跳水救人

快訊／高雄荔枝園發現剛出生女嬰　「螞蟻爬滿身」醫護搶救

歡唱喝茫...她睡醒驚覺身體涼涼！前男友爽躺一旁　崩潰喊：怎麼可以欺負我

國慶揪40人聚高雄喝神仙水　43秒撬開「魔王3道鎖」！警霸氣喊：不要動

花蓮金三角鬧區起火！火舌「狂燒5戶+黑煙猛竄」變廢墟　民眾嚇壞：聽見爆炸聲

男友獄中寫信要求寄「8千元+飯菜」　她遲疑後秒揭真相：這不是他的筆跡…

遊客登基隆嶼不慎摔傷「左腿骨折」　海巡馳救援助送醫

不爽遊戲機台被動...還遭嗆：不然要怎樣？　他秒爆氣「一拳猛揮打死人」

嫌病床位置不好！扯男強拖「隔壁83歲病翁」暴力扔下床　他3個月後因病去世

灑水車作業「屁股遭撞一下」　司機回頭嚇呆！騎士滿身血躺地

比較高屏國慶遭轟「蹭豆腐」　藍營酸綠營：審陳菊有這麼認真？

手沒乾細菌暴增8成！專家揭「馬桶vs手誰髒」真相...致病度最關鍵

16歲女高中生健檢沒拿報告　醫一看檢查結果「深夜衝她家」狂按門鈴

企聯射箭／國選爆冷出線　戴宇軒、蘇于洋初征亞錦賽

加拿大研究：健忘比過目不忘更聰明！潛意識早進行分類動作

哈吉貝撲日今晚影響最劇！　13日航班異動懶人包看這篇

不斷更新／台灣大賽第一發！王威晨陽春砲炸裂　6局猿5：3兄弟

動用百人陪貓看醫生？蔡英文澄清「在談動保議題」　網狂喊：直接告下去！

中職／一軍打總冠軍賽　中信兄弟二軍今天展開秋訓

台灣大賽／當年被砸手　鍾承祐重返季後賽等7年：珍惜一切

社會熱門新聞

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

「讓座魔人」逼妙齡女讓座　說完秒搶位碎念

女友開車去保養竟上摩鐵休息5小時　網：活塞保養清積碳

成功嶺「小黃殞落田中」　網揭運將輝煌事蹟

見高職妹起邪念！他校車上「前後擺動」

撞擊畫面曝光　熊貓外送員遭貨車猛撞身亡

彰化今晚「送肉粽」　路線曝光

92歲榮民「自辦升旗典禮」摔亡　議員兒悲痛

女嬰出生2天遭遺棄荔枝園　獲救時…螞蟻爬滿身

虎科閨蜜遭砂石車輾碎　另一角度畫面曝

清秀妹「東區脫褲」留一顆　網友發現生理異狀就醫

她玩牌輸了被罰　英籍師下令：捏大它

貴婦奈奈逃亡新進展曝：債務哪有這麼多！

更多熱門

相關新聞

台中新開幕茶吧！半夜也能吃麻辣鍋

從午餐吃到宵夜沒問題！台中開幕近4個月的「非茶不可-茶吧」，除了提供多種類飲品之外，還有泰式、港式、台式等超多餐點可以選擇，例如麻辣鍋、泰式打拋豬、咖哩豬排飯等，重點營業時間從上午11時至半夜3時，想在這慵懶的放鬆一整天都沒問題呢。

不爽被嗆：要怎樣？他爆氣一拳打死人

台中爵士音樂節開跑首日爆滿

球員住台中飯店…房號撕開竟是封條

盜伐神木！山老鼠被判坐牢＋併科罰金上億元

關鍵字：

溺水排水溝救溺豐原消防台中

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台灣最早正妹網紅！12年後美成仙女近況曝光

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「賞一巴掌」

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

高加索家中挖出大把鈔票　爸秒跪

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

喊了30年的爸「其實是哥哥」！

《D社》打臉具惠善！找出「7年前浴袍照」證據

林志玲現場未P圖瘋傳！真實身材現形網看傻

更多

最夯影音

更多
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面