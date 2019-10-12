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好天氣只剩1天！　上班日「北東轉雨再降4°C」：早晚體感涼冷

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▲▼ 下雨天 ,梅雨 。（圖／記者張一中攝）

▲趕緊把握連假最後一天出遊，下周即將開始變天。（資料圖／記者張一中攝）

記者胡順惠／台北報導

明（13）日來到國慶連假最後一天收假日，不少人準備北上返回工作崗位。中央氣象局預報員陳伊秀表示，周日各地仍是多雲到晴的好天氣，但下周一（10/14）受東北風增強影響，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區雨勢轉多，白天高溫會從30度降至26度左右，能明顯感覺溫度變化，白天舒適偏涼、早晚感受涼冷。

國慶4天連假都是晴朗好天氣，相當適合出遊。陳伊秀說，周日天氣型態與今日類似，天氣沒有太大變化，各地都是多雲到晴的好天氣，中南部、南部近山區要留意午後雷陣雨，中南部白天高溫約32至33度；北部山區、東半部、南部沿海地區只有零星降雨，白天高溫也有30度左右。

請繼續往下閱讀...

▲▼國慶連假天氣穩定晴朗。（圖／氣象局）

▲▼國慶4天連假天氣穩定。（圖／氣象局、天氣風險）

▲▼國慶連假天氣。（圖／天氣風險）

東北風14日開始增強，北部、東部開始轉為濕涼的天氣型態。陳伊秀表示，下周一至周六都是受到東北風影響，其中周一至周三風勢較強，周四開始稍稍減弱，周六才會明顯減弱，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區風比較強，代表更容易下雨；中南部則不受影響，皆維持多雲到晴的天氣型態，只有午後山區有午後雷陣雨。

東北風增強除了帶來雨勢，也會讓溫度下降。陳伊秀說，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區白天舒適偏涼、早晚有涼冷感，溫度感受跟這周明顯有差別，白天高溫降至26至28度，早晚溫度約21至23度；其他地區則沒有太大差別，略降1度左右。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，周六晚間開始，偏北風逐漸轉為東北風，環境水氣逐漸增多，北部、東北部迎風面在周日將轉為多雲偶有短暫陣雨的天氣，出門時可以準備雨具以備不時之需，氣溫日夜溫差大可以帶一件外套以免著涼。

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北東要變天了！好天氣只剩一天　上班日「轉雨再降4°C」：早晚
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