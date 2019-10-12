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香港各區遊行「水炮車進駐」深水埗警署　示威者轉往荔枝角

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▲香港1012各區由遊行狀況。（圖／香港01授權提供）

▲香港1012各區由遊行狀況。（圖／香港01授權提供）

本報訊

周六（12日）有網民發起「反對緊急法遊行」，下午三時由尖沙咀鐘樓出發，遊行至深水埗運動場。中午時分，區內有大量警員及警車駐守。至下午二時許，近千人起步點鐘樓集合，部分人穿上黑衫及蒙面。其間有示威者沿路架設路障，有港鐵站出口的玻璃及閉路電視被破壞，沿路亦有店舖包括優品360、Starbucks及吉野家被示威者破壞。尖沙咀警署正門一度有黑旗插於雪糕筒上，警署內平台位置有警員舉槍，其後防暴警於警署外往佐敦方向推進。

【17：50】長沙灣：深水埗警署內大批防暴警員，以及一輛水炮車駐守。較早前一批於長沙灣政府合署戒備的警員已折返深水埗警署。

【17：40】石硤尾：大批示威者於石硤尾巴域街及南昌街交界聚集，其後行向青山道往荔枝角方向，有直升機於上空盤旋。

【17：32】長沙灣：有消防員攜滅火筒進入政府合署。

【17：29】長沙灣：現場警員指，較早前有人投擲汽油彈進入政府合署，所以現時政府合署內有灑水系統被啟動。部分示威者聚集南昌街長沙灣道，有人高叫「要打嘅留低」，有示威者破壞紅綠燈，其他人叫「唔好搞喇！」

▲香港1012各區由遊行狀況。（圖／香港01授權提供）

【17：19】長沙灣：近百名防暴警員於長沙灣政府合署外戒備，有警員手持橙柄長槍、長盾及警棍。政府合署鐵閘有門鎖被撬毀痕跡。有市民不滿防暴警員堵路。另外於荔枝角道及石峽尾街交界的南洋商業銀行有玻璃被打爛。

【17：15】旺角：雷生春門外荔枝角道有示威者用鐵欄及單車設置路障，其間示威者聽到有防暴警正在推進，於是離去。

【17：10】長沙灣：多名示威者意圖破壞富臨酒家，於門外打開雨傘，撕走門口的紙張後高叫「散啦散啦」其後離開。

【17：05】警方Facebook指，基於安全理由，尖沙咀警署報案室服務暫停。警方又指下午3時半左右大量示威者聚集於尖沙咀彌敦道，在場人士正參與「未經批准的集結」，屬違法行為，呼籲示威者立即停止違法行為及離開。

【17：00】旺角：彌敦道與旺角道交界有示威者以水馬及鐵欄設置路障，有市民及九巴職員拆走路障。有交通銀行分行的玻璃門被示威者打破，有煙塵從銀行內飄出。

▲香港1012各區由遊行狀況。（圖／香港01授權提供）

【16：50】長沙灣：隊頭行到終點深水埗運動場外，有人高叫「聽日見」及「明天18區開花」，部分遊行人士其後往多方向散去。

【16：45】佐敦：彌敦道有另一批防暴警察出現增援，現已推進至永安百貨位置，有警員手持黑旗，又有警員進入小巷查探。

【16：38】油麻地：彌敦道上分別有兩批示威者同時破壞店舖優品360及吉野家，示威者企圖擊毀優品360的鐵閘，另一方面示威者打開吉野家的鐵閘後，發現店內仍有顧客，故沒有進入店內，稱「入面有人，唔好搞」。

【16：35】深水埗：深水埗優品360落閘，店舖招牌及鐵閘被塗鴉。

【16：33】油麻地：九龍政府合署有消防喉被人打爆，有水柱射出。有直升機從上空飛過，示威者紛紛叫「開遮」。

【16：33】深水埗：於長沙灣道的遊行隊伍，隊頭已過長沙灣政府合署。長沙灣政府合署已落鐵閘，閘上部分位置被黑衣膠袋遮蓋。

▲香港1012各區由遊行狀況。（圖／香港01授權提供）

【16：30】尖沙咀：防暴警員站出彌敦道戒備，其後向前推進，有警員指示同袍預備黑旗。

【16：27】油麻地：彌敦道有店舖Starbucks早前被示威者破壞，裡面的桌椅被示威者搬出馬路當路障，而50米外加士居道的椅子路障亦與Starbucks同款。

【16：26】尖沙咀：警署對開人流疏落，但警方再數度警告會採取行動，防暴警已站到警署閘門前。

【16：22】深水埗：遊行隊伍到達深水埗，示威者經荔枝角道進入南昌街，現場馬路仍有不少車輛，示威者於車輛之間行過。而於深水埗上空有直升機盤旋。

【16：15】太子：隊頭示威者指揮遊行隊伍於始創中心門外轉入荔枝角道，未有行近旺角警署，荔枝角道有示威者正拆下鐵馬，於太子道西近荔枝角道以垃圾桶及鐵馬設路障。

▲香港1012各區由遊行狀況。（圖／香港01授權提供）

【16：10】尖沙咀：警署外一名帽上貼有「林鄭月娥死全家」字句、操普通話的男子，一度走近警署正門大閘，警員問他是否有緊急求助，呼籲他到其他警署，或稍後才到尖沙咀警署求助。

【16：05】旺角：隊頭步行至始創中心對開位置，彌敦道近旺角道路口有人設路障。

【16：01】尖沙咀：警署內有警員廣播，一度警告或出催淚煙。有警員將正門的「藍旗」換成「黑旗」，警署內平台位置有警員舉槍。警署門口雪糕筒長掛黑旗，遊行人士經過警署門口便他前行，未有逗留

【16：01】旺角：隊頭到匯豐銀行對開位置，旺角雅蘭中心目前已落閘，上空有直升機，現場有人高叫「落雨呀，開遮！」

▲香港1012各區由遊行狀況。（圖／香港01授權提供）

【15：59】九龍塘：警方發新聞稿指，下午三時左右，有暴徒於港鐵九龍塘站內投擲汽油彈，罔顧市民人身安全。事件中無人受傷，站內設施受到嚴重損壞。警方已派員到場處理，九龍塘站G1及G2出口現暫時封閉。警方警告暴徒，停止違法行為。警方對一切暴力違法行為，予以嚴厲譴責，必定跟進調查。警方亦提醒市民保持警覺，遇到危險要儘快逃離，並報警求助。

【15：52】旺角：隊頭抵達彌敦道登打士街路口，現場有人叫「行慢啲」，遊行人士繼續佔據行車線。

【15：52】佐敦：有示威者疑破壞佐敦站的閉路電視，該站目前已落閘，多人展開雨傘。其間有示威者用鎚仔打爆港鐵站的玻璃，之後示威者隨即散去。

【15：41】九龍塘：早於今日下午3時35分，九龍塘站近G1的入閘機，疑被人投擲汽油彈。

【15：40】尖沙咀：遊行隊頭到達九龍政府合署，至於海防道及彌敦道交界已被人堵路。

▲香港1012各區由遊行狀況。（圖／香港01授權提供）

【15：40】尖沙咀：早前有指尖沙咀警署內有警員高舉「藍旗」，有記者走近警署正門，發現警方用兩個雪糕筒，並插上一枝「藍旗」即藍色警告旗幟。其間有警員開咪，要求記者拍攝後盡快離開警署正門。

【15：38】尖沙咀：尖沙咀警署內有警員手持長槍，現場有指警員開始上裝，守護孩子的成員亦警署外逗留。

【15：34】尖沙咀：遊行人士步行尖沙咀警署，現場一度有指警方高舉黃旗。現場可見，有數名警員在警署內開咪，指今日的集會為非法集會，要求示威者離開。其間有警員在警署內手持「藍旗」，但警員未有向外舉警告旗幟。

【15：31】尖沙咀：示威者於文化中心對出走出梳士巴利道馬路，1881外有未上裝的防暴警察觀察情況，有警員持旗袋。

【15：27】尖沙咀：隊頭到九龍公園，有人正於海防道及彌敦道交界設路障。遊行人士向尖沙咀警署方向前進，至於彌敦道往旺角方的行車線已被佔據。

【15：26】尖沙咀：鄰近尖沙咀地鐵站c出口的彌敦道，遊行人士行出馬路，現場開始下雨，陸續有遊行人士展開雨傘。

▲香港1012各區由遊行狀況。（圖／香港01授權提供）

【15：21】尖沙咀：遊行人士衝出彌敦道路面，行車線受影響，有巴士及車輛未能前進。遊行人士行至半島酒店對開位置，有在場人士指經彌敦道車路步去深水埗。

【15：19】尖沙咀：遊行人士步行至太空館對開位置，有守護孩子的成員到場。

【15：17】尖沙咀：在場人士高聲呼籲「攝衫」，以及高叫「香港人反抗」「Fight for freedom stand with Hong Kong」等口號。

【15：15】尖沙咀：現場有人宣佈起步，獲在場人士認同，聚集在鐘樓人士步行出梳士巴利道。

【15：00】尖沙咀：在場人士合唱願榮光歸香港，並高呼「光復香港時代革命」等口號。

【14：50】尖沙咀：大批防暴警員在尖沙咀區內駐守，其間有一名男途人被警員檢查身份證。

【14：49】尖沙咀：鐘樓下約三百人聚集，其間大叫「我有權戴口罩」、「蒙面無罪立法無理」、「香港人反抗」等口號。

【14：38】尖沙咀：尖沙咀鐘樓開始有人聚集，有人派發口罩及冰袖，另文化中心內有少量戴口罩人士聚集。

▲香港1012各區由遊行狀況。（圖／香港01授權提供）

至下午2時10分，有防暴警察在尖沙咀碼頭迴旋處，要求停迫上址的車輛離開。現場未見大量人士聚集，附近一帶的街道亦未見大量行人、遊客。廣東道、北京道一帶有未戴上裝備的防暴警察站崗戒備，九龍公園徑朗廷酒店外，亦有大量警員、多輛警車，及一輛運送警員的旅遊巴。文化中心內有少量戴口罩人士聚集。

下午一時許，已取消的「感謝您們大遊行」集合地點尖沙咀海濱公園人流稀少，有少許外國和大陸遊客閒逛。鄰近K11 MUSEA商場、Starbucks 和小食亭等均正常營業，暫時未見警方佈防。今早記者巡視尖沙咀一帶，海港城外五枝旗杆上的所有旗幟早已被人收起，只剩下五支旗杆。而海港城附近一帶商場店舖如常營業，未有關門。

上周五政府通過《禁止蒙面規例》全港多區示威

上周五（4日）特區政府公佈根據香港《緊急法》通過了《禁止蒙面規例》，並於上周六（5日）零時零分正式生效。網民隨即號召「十八區起義」，呼籲市民上街抗惡法。周五晚上，本港多達14區發生衝突，部份示威者大肆破壞中資店舖，有示威者破壞新界鄉議局大樓，並向警察宿舍擲汽油彈。至今約有90人涉違反《禁蒙面法》被捕。

多個港鐵站被破壞、縱火　上周六港鐵全停

自政府通過《禁止蒙面規例》，本港過去一個星期，發生多次示威及警民衝突事件。多個港鐵站再被破壞和縱火。上周六（5日）港鐵全線，包括全部重鐵、機場快線、輕鐵和港鐵巴士，全線停運及不會提供服務。當時港鐵發聲明指，強烈譴責暴力破壞行為，直指有激進示威人士於各個港鐵車站進行大規模的惡意破壞及蓄意縱火，有港鐵職員遇襲受傷。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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