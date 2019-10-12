大農大富風箏季登場　太巴塱傳統八角星風箏與祖靈溝通呼喚

▲▼阿美族太巴塱部落傳統八角星形風箏，傳說是與祖靈溝通與呼喚，飛的越高、發出聲響越大者，更能接近祖靈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「森.川.里.海」風箏季12日在大農大富平地遊樂園區盛大開幕，活動現場結合森川里海濕地保育及阿美族太巴塱部落傳統八角風箏文化，由花蓮林區管理處輔導濕地保育農友及社區林業單位來擺設保育市集，遊客可於市集闖關集章後可兌換林務局里山列車文件夾及里山動物紋身貼紙。

花蓮四季都有活動，處處都有驚奇，大農大富位於花蓮中區，更有縱谷綠寶石美譽，縣府長久以來戮力於地方創生，協助讓鄰近部落與地方協會緊密連結並協力合作，今年年底許多大型運動國際賽事齊聚花蓮，將吸引許多國內外旅客造訪，體驗花蓮之美。

本次活動邀請到阿美族太巴塱部落來展飛傳統工法、太巴塱部落傳統風箏為八角星形，是與祖靈溝通與呼喚的詮釋，傳說飛的越高、發出聲響越大者，更能接近祖靈，這次由楊德成頭目率領部落風箏協會、光復高職、太巴塱國小等共同迎風展飛，將這項深具意義的文化儀式傳承發揚，也展現人地和諧的里山精神。

全期園區打卡贈送風箏季限定林務局里山動物明信，全台唯一玉里行動郵車也到場，更有誠品行動圖書館書車，提供大家在森林中閱讀的美好體驗，寓教於樂。