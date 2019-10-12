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16歲女高中生健檢沒拿報告　醫一看檢查結果「深夜衝她家」狂按門鈴

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▲醫院,醫師,急診。（圖／免費圖庫pxhere）

▲醫生看到女高中生的報告，立刻衝到她家狂按門鈴。（圖／免費圖庫pxhere）

記者柯振中／綜合報導

浙江杭州日前發生一起「醫生追病人」的事件，一名16歲的女高中生因為噁心、嘔吐，到大醫院掛號看病，但報告出爐前就與父親回家了，沒想到看診醫師一看報告，立刻照著病歷上的地址，追到女高中生家狂按門鈴。

綜合陸媒報導，這起事件發生在浙江中醫藥大學附屬第二醫院，該院的消化內科倪思憶醫師8日接到一名16歲的女高中生病患，這名病患因為近日不斷出現噁心、嘔吐的症狀，因此他安排了血液常規檢查等項目，交代病患30分鐘後回來看檢驗結果。

倪思憶指出，當時他沒有特別注意這名病患，只是覺得做完了檢查，怎麼遲遲沒回來，後來一看報告，才發現這位女高中生的血糖值高達40.1mmol/l（721.8mg/dl），遠超正常人用餐過後的指標，很有可能是糖尿病酮酸中毒，當場嚇傻，不斷聯繫對方，「她這樣的指標,如果不及時處置,隨時會有生命危險。」

雖然倪思憶試圖通知對方回來看診，但當時這名女高中生已經回到家了，在病歷上留下的電話號碼也是空號，只能透過地址去尋找。當時正好是倪思憶的下班時間，因此他照著病歷上的地址，趕到女高中生的住處附近，不斷按門鈴。

▼追到女病患家的倪思憶醫師。（圖／翻攝自《今日頭條》）

▲▼倪思憶醫師。（圖／翻攝自《今日頭條》）

透過鄰居的幫助，倪思憶終於找到女高中生的家，與對方家人進行溝通，成功把病患帶回醫院，「這裡是老小區，門牌不好找，還費了一番周折才找到她。」

女高中生的父親說，女兒平時喜歡喝奶茶，常常跑廁所，身材也微胖，但家人沒有很在意，「醫生追上門來，還是第一次碰到。看到他那麼認真負責，當然相信他的判斷。」

替這名病患安排好住院手續，交代好病情後，倪思憶才發現，由於太過緊張，自己整個晚上都還沒吃飯。經過檢查後，這名女高中生被確診糖尿病酮酸中毒。

這名女高中生說到，真的非常謝謝倪醫生的暖舉，不然很有可能會延誤就醫，「我總記得他說的那句話，我是他的病人，他就要負責到底，讓我非常感動的。」

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