「客家」香草植物入菜　2019客家美食料理賽桃園農博基地登場

▲2019客家美食料理賽，桃園農博基地登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019客家美食料理比賽」12日於桃園農博基地「好客食堂」外廣場登場；活動以客家香草植物為主題，分為學生組及社會組，共吸引全台近90組料理高手組隊參加。學生組由「中臺食在好神」、「Yung-Ping H.M」及「光啟餐飲」拿下前三名；社會組前三名分別由「才才廚房」、「一村蘭麵/臺灣原創美食廚藝協會」、「Orca Creative Chef&Farm」拿下。

▲2019客家美食料理賽，以客家香草植物為主題。（圖／市府提供）

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主辦單位市府客家局局長何明光表示，為打造「客家美食中心在桃園」，已連續5年辦料理比賽。考量「香味」可以增進食慾，因此本年度比賽特規劃以客家香草植物為主題，利用客家料理中香氣濃郁的香草特性，例如仙草、紫蘇、九層塔、艾草、桔葉、野薑花等，展現客家飲食精髓「崇尚自然、就地取材」之特性，期藉此鼓勵創新研發客家料理，為客家傳統美食掀起新浪潮，展現桃園美食文化的活力及魅力。

▲▼2019客家美食料理賽，桃園農博基地登場。（圖／市府提供）



活動參賽隊伍競爭激烈，選手們跳脫客家傳統四炆四炒，結合創意與巧思，將客家香草料「入菜」、「擺盤」或與「醬汁」融合，有以法式手法製作塔香雞肝沙拉、打破傳統的客家素食料理、創新手法詮釋的客家鹽焗雞捲、運用九層塔花及野薑花的葉來米糕花香豬、以分子料理製作的客庄開胃6品、結合台式蚵嗲虱目魚佐紫蘇桂花醬的閩客風等，不僅用料豐富且結合藝術，每道作品背後亦蘊含極富故事性的「客家味」，令評審驚呼連連。

▲2019客家美食料理賽，桃園農博基地登場。（圖／市府提供）

除了精彩的客家美食料理比賽，周邊還有客家特色藝文表演、闖關互動遊戲、名廚廚藝秀、認識香草競賽、預測得獎冠軍摸好禮以及有獎徵答等精彩活動，讓參與民眾以多元方式了解豐富的客家料理。

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