蔡宜芳戰信義松山區　柯文哲：也許有機會啦

▲台北市長柯文哲幫子弟兵蔡宜芳站台。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國慶連假行程滿檔的台北市長柯文哲，12日下午來到位於信義區的象山幫子弟兵蔡宜芳站台。談到信義松山選區戰況，柯文哲說，一個是老將費鴻泰，一個是三屆議員許淑華，「他們還是屬於那種傳統藍綠政治人物，蔡宜芳還是比較新品種，不太一樣」；但柯也坦言，「當然不容易」，他以過去騎一日雙塔的精神勉勵蔡宜芳，「做不一定會成功，不做一定不會成功，所以抱持一種勇往直前的精神往前進」。

柯文哲說，這一區有一個老將費鴻泰，還有一個是三屆議員許淑華，「其實蔡宜芳是清大材料工程學的博士，她實驗都做完剩下把論文寫一寫可以拿到博士，女生材料工程學的博士，這實在是有趣，而且是清大的」；柯說，台灣要成為一個現代化國家，其實高科技還是必要走的，如果一些「高科技的女性」願意出來做事，還是給她機會，這樣台灣會比較現代化。

至於有沒有信心贏新潮流的許淑華？柯文哲說，「當然不容易啦」，但每次都說要有騎一日雙塔的精神，「每次遇到困難的時候就告訴我自己，我們都可以騎過一日雙塔，表示做不一定會成功，但不做一定不會成功，所以抱持一種勇往直前的精神往前進」。

蔡宜芳則說，很難的事情還是要做，「沒有說難的事情就不挑戰，如果難的事情都不挑戰，那永遠都不會進步往前走」；她也笑說，選民對她的接受度蠻高、都蠻喜歡她的。

柯文哲表示，信義松山選區還是台北市社經地位最高的地方，所以有時候用一個比較新、比較高學歷的，「就是高學歷、高顏值的、年輕的，也許在這種高社經地位的地區，也許有機會啦」。

