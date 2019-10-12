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漁港點花蟹2隻要1700元！他細算「多行情4倍」傻眼…店家出面喊冤

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記者鄒鎮宇／新北報導

國慶連假加上屬於螃蟹的秋季，許多網友紛紛前往漁港享用美食。沒想到，一名男網友表示，他在新北萬里區龜吼漁港內某海產店點了兩隻花蟹，竟要價1700元，認為跟行情一隻約220元相比實在差太多。對此，店家也做出回應，「都有先告知價格」。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，他12日中午去龜吼漁港某店家用餐時，發現單點兩枝花蟹就要價1700元，「我知道做生意要賺錢的道理，也不是買東西會就要殺價，但這個工錢利潤也太多了吧！只有清蒸加3條薑絲要1700…」

▲▼漁港點花蟹2隻要1700元！他細算「多行情4倍」傻眼…店家出面喊冤。（圖／翻攝爆怨公社）

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▲▼原PO認為店家的售價實在太貴。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼漁港點花蟹2隻要1700元！他細算「多行情4倍」傻眼…店家出面喊冤。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO表示，花蟹在市場650元3隻體型中型的，相當於1隻220元，但店家平均一隻850元，兩者想差快要4倍，讓他無法接受，事後也自己去市場買了7隻共2600元，「市集裡面的代客料理，代理費用也才200而已」。

網友看完紛紛留言，「可以確定你被搶了」、「只要是觀光區，被當盤子敲的機會很大」、「我昨天在高雄興達港買一斤900！你吃到便宜了」，但也有人說，「花蟹近幾年都超貴，貴到覺得不值」、「說真的，今年的花蟹蠻貴的」、「拿店家比魚市場，這個邏輯真的棒棒」。

▲▼漁港點花蟹2隻要1700元！他細算「多行情4倍」傻眼…店家出面喊冤。（圖／東森新聞）

▲老闆娘表示，顧客同意價格才會販售。（圖／東森新聞）

「覺得很冤枉啊！」海產店的蔡姓老闆娘表示，近期是小潮，都抓不到螃蟹，從船上進來的價格就非常貴了，更何況連續假期供不應求，自然售價水漲船高，且在販賣前都會告知顧客售價，對方答應才會開始料理，「我也不想要價格貴啊！」

針對魚市場及店家價差部分，蕭姓攤販商表示，店家的售價絕對合理，因為售價包括餐廳的人事成本等，與市場只有做販售的動作，兩者價格一定不同，不能相提並論。

▼魚販認為店家的售價包括人事成本，因此非常合理。（圖／東森新聞）

▲▼漁港點花蟹2隻要1700元！他細算「多行情4倍」傻眼…店家出面喊冤。（圖／東森新聞）

▲▼漁港點花蟹2隻要1700元！他細算「多行情4倍」傻眼…店家出面喊冤。（圖／東森新聞）

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