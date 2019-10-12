談民眾黨選情　柯文哲擔心：草包、菜包導致投票意願低

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲創立台灣民眾黨後，化身最強第三勢力，宣布揮軍國會莉拚立委席次最大化；根據目前的民調變化，外界預期民眾黨應可以拿到10％的政黨票，最多搶下6席不分區席次。柯文哲12日受訪時坦言，台灣政治板塊移動太快，現在叫他做預測都不敢做；柯還說，現在如果是草包、菜包（韓國瑜、蔡英文），大家投票意願都不高，「相對政黨票會特別去投民眾黨的百分比會下降很多，我是怕這個」。

柯文哲國慶連假閒不下來，全台跑透透幫自家子弟兵站台，同時也順勢衝刺政黨票。12日幫出戰松山信義區的蔡宜芳站台時，柯文哲說，預期總統大選投票率會很低，因為現在我看如果草包、菜包（韓國瑜、蔡英文），大家出去投票意願都不高，到時候會去投的都是深綠、深藍，中間選民大概就不會去投，「如果這樣的話，相對來講會投政黨票特別會去投民眾黨的百分比會下降很多，我是怕這個」。

至於6席不分區立委是多估還是少估？柯文哲說，台灣政治板塊移動太快，2014年時有做過研究，從6月一直到最後投票那5個月，民調都相當穩定，「可是到2018年韓流就真的不一樣，他是真的明顯板塊是會移動的」。

「所以這樣，台灣有沒有藍綠板塊？答案是有」，柯文哲說，有查過大數據，韓國瑜的聲量從超過他到投票，只花了50天，所以這表示現在台灣的民意流動速度很快，「已經讓我們都覺得蠻驚訝」。

柯文哲說，離選舉還有九十多天，現在叫他做預測都不敢做，因為事實上看韓流的歷史只有50天而已，「他從開始拉高到投票那天只有50天，所以現階段你叫我預測我很難預測」。

