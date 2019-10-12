「魔幻天空」降臨！哈吉貝登陸伊豆半島　已1死51傷4失蹤

▲ 哈吉貝颱風襲日前夕，許多網友捕捉到紫色天空的景色。（圖／翻攝自推特@Desu_unknown）

記者詹雅婷／綜合報導

哈吉貝颱風已於日本時間7時（台灣時間6時）登陸靜岡伊豆半島，但就在暴風圈觸陸前夕，原本的藍天被染成一片艷麗的紫色天空，讓推特網友戲稱，「走出了車站，就是魔界了」。根據日本放送協會（NHK）最新消息，目前颱風已造成1人死亡、51人受傷，另有4人下落不明。

日本網友11日在推特陸續分享眼前的紫色、粉紫色天空，不論是在京都、鳥取縣都有人捕捉到紫色天空的畫面。消息傳出後，許多網友紛紛留言提到，「天佑日本」、「之前唐山大地震前夕也是紫色天空」、「看來是魔王要降臨人界」。

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日本各地の空が紫やピンクになる現象



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日本の終わりの始まり pic.twitter.com/OPg862uXJ0 — あらーとくん (@ara_to1) October 11, 2019

事實上，此現象屬於自然現象，被稱為「霞」，是日落時因為日光斜射產生現象，波長較短的藍、紫光會散掉，波長較長的紅、橙光可穿透大氣，讓天空看起來偏向紅色，且當颱風接近時，大面積雲層會反射紅光，就能看到紫色黃昏。

日本氣象廳最新數據，哈吉貝颱風目前位在伊豆半島下田市溪南西方向約60公里處，並以每小時35公里的速度朝北北東方向前進，最大瞬間風速來到每秒60公尺。根據推特網友所分享的畫面，伊豆半島的狩野川水流湍急，泥流滾滾，當地也出現風雨。

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