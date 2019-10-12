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雙十連假來坪林綠光農園　喝好茶體驗農夫生活

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▲ 雙十連假來坪林綠光農園 喝好茶體驗農夫生活。（圖／新北市農業局提供）

▲ 雙十連假來坪林綠光農園，喝好茶體驗農夫生活。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市坪林區漁光里的綠光農園，目前由坪林茶葉產銷班第八班班長陳陸合所經營，熱愛大地的心使得陳陸合退休後，返鄉守護這塊土地，致力推廣有機茶外，也因為秉持著「愛護坪林與環境共好」的理念，而設置了「製茶體驗營」，希望讓民眾能來到茶鄉體驗製茶過程與辛勞，一同守護這塊淨土。

46年次的陳陸合早年在松下電器工作，直到2006年滿50歲那年，他決定退休返鄉種茶，並將茶園命名為綠光農園，目的是「希望土地散發綠色的光芒」，從命名就可以理解他熱愛大自然的心，希望給大家安心的茶喝，而多年的努力也使他獲選為第31屆模範農民。

▲ 雙十連假來坪林綠光農園 喝好茶體驗農夫生活。（圖／新北市農業局提供）

▲ 採茶後將茶菁進行日光萎凋。

目前綠光農園栽培面積約4.5公頃，主要生產包種茶、蜜香紅茶及白茶，而他為了宣傳愛護環境及生態保育的理念，於2009年起開始不定期於茶園舉辦採（製）茶體驗活動，透過讓民眾來參與採茶及製茶的過程，認識坪林的在地生態、環境，以及了解做茶人的辛勞，活動一推就是10年，每次活動資訊一推出立刻就額滿。

目前綠光農園推出1日製茶體驗營遊程，採事前電話預約方式，600元／人的遊程，包含上午聽班長介紹茶園，再進行採茶的體驗，歷經上午的辛勞後，中午可以品嚐班長準備的私房菜，而在等待茶菁萎凋的時間。

班長也會進行生態導覽帶大家去茶園尋找翡翠樹蛙，茶菁萎凋完成後緊接著是進行揉茶的體驗，揉茶也是製茶過程中相當辛苦的一個步驟，要將茶的精華透過雙手揉捻萃取出來可是要費好一番功夫，揉製完成也可將茶葉進行封罐後帶回家做紀念。

農業局表示，時序進入到秋末冬初，冬茶產季也即將到來，不妨在秋高氣爽的雙十連假期間來坪林地區走走，除了觀察生態或體驗製茶活動及品杯道地的包種茶，體驗茶農的生活。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 雙十連假來坪林綠光農園 喝好茶體驗農夫生活。（圖／新北市農業局提供）

▲ 班長陳陸合解說揉茶的注意事項。

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