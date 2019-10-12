韓國瑜加持「狗來富」擺攤助慈善　高雄冰品招牌掛念7字金句　　　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市道文慈善會舉辦愛心白米發放園遊會，今年參加十大冰品比賽奪下冠軍的店家「皇冠冰城」也帶著有韓國瑜親簽的「狗來富」招牌冰品前往擺攤，老闆黃三德說這款「狗來富」冰曾經有韓國瑜的簽名加持，所以有「莫忘世上苦人多」的意義，所以來參加這場公益園遊會，希望透過自己小小力量來幫助弱勢團體。

▲高雄皇冠冰城帶「狗來富」冰品參加道文慈善會義賣園遊會，特別吸睛 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃三德的攤位是園遊會入口的第一攤，高掛著狗來富造型的招牌，不過仔細看上頭有著高雄市長韓國瑜的親筆簽名，原來這一款以狗為造型的冰品，取名為狗來富，之前在高雄市政府舉辦網紅直播大展的時候，韓國瑜對於這款冰相當感興趣，所以特別在招牌上頭簽名。

▲高雄皇冠冰城帶「狗來富」冰品參加道文慈善會義賣園遊會，特別吸睛 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄皇冠冰城帶「狗來富」冰品參加道文慈善會義賣園遊會，特別吸睛 。（圖／記者吳奕靖攝）

製作「狗來富」造型冰的皇冠冰城之前在2015年就曾經奪下當年度冰品賽冠軍，今年再次榮獲高雄十大冰品比賽冠軍，不過老闆黃三德相當感恩，表示「取之社會，用之社會」，黃三德說：「因為這款狗來富冰棒也是韓市長覺得還滿特殊的，所以我們也藉由這次到我們的道文慈善會公益義賣的活動，要推廣韓市長說的莫忘世上苦人多」。

其實黃三德參加的道文慈善會在小港地區相當有名，行善已經多年，目前慈善會理事長黃麗娟就點出目前從事公益的困難的點就在訪查：「因為曾經就有發生過有人假冒弱勢來騙取援助，因為我們的基金也是會員們大家的愛心募集出來的，所以有責任要為每個會員來把關」。

▲高雄道文慈善會每年都會辦捐助白米義賣園遊會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄道文慈善會每年都會辦捐助白米義賣園遊會 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過黃麗娟也坦言，目前因為台灣經濟狀況不如以往，不管是金錢或是物資募集都有受到影響，但是道文慈善會還是會持續一直努力做下去，尤其是看到來領白米的民眾是年年多，更讓他們覺得「對的事」，就算是再辛苦也應該繼續做下去。

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