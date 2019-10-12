歡唱喝茫...她睡醒驚覺身體涼涼！前男友爽躺一旁　崩潰喊：怎麼可以欺負我

▲新北一名廖姓男子酒後與前女友開房間，一覺醒來女方發現兩人赤裸躺床大崩潰。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者徐愷昕／新北報導

新北市一名廖姓男子2017年間約前女友小美（化名）出來喝酒唱歌，幾杯黃湯下肚後，廖男見小美已喝茫，趁她意識不清時，將她帶往汽車旅館性侵。隔日女子起床發現自己全身赤裸，怒到警察局對廖男提告。新北地院依乘機性交猥褻罪，判廖男1年7個月有期徒刑，緩刑2年，並付保護管束，且應接受3場法治教育。

廖男2017年11月12日晚上邀小美一起去萬華區卡拉OK店飲酒唱歌，幾杯黃湯下肚後，廖男見小美已喝茫，便趁其意識不清、全身無力無法抵抗的狀態下，將她載至汽車旅館開房間。入房後廖男先是脫去小美的衣物，隨後又將手指插入她的陰道內，指侵得逞。

小美隔日上午起床驚見自己全身赤裸的躺在床上，隔壁還躺著廖男，當場氣得大喊，「你怎麼可以這樣欺負我！」，並馬上穿起衣服，衝到附近警局對廖男提出告訴。

廖男在法院審理時表示，自己酒後因一時無法克制生理衝動才會對小美做出這樣的行為，希望可以獲得原諒。法官考量廖男犯後坦承犯行，且女方也表明願意原諒，依刑法第59條規定可以減輕其刑，最後依乘機性交猥褻罪判廖男1年7個月有期徒刑，緩刑2年並付保護管束，且應接受3場法治教育。

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