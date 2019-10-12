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比較高屏國慶遭轟「蹭豆腐」　藍營酸綠營：審陳菊有這麼認真？

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▲高雄市議員陳麗娜 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市議員陳麗娜。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

國慶日當天，高雄市府舉辦「潮國慶」系列活動，早上有升旗典禮，晚上有舊鐵橋音樂會，而屏東則有國慶煙火施放活動；對此，高雄市議員陳麗娜11日晚間於臉書發文，針對國慶日當天，高雄、屏東兩地活動花費與參加人數「超級比一比」，沒想到卻讓民進黨議員邱俊憲撿到槍，臉書直接開轟。

陳麗娜截圖中央公開資料，關於「2019國慶焰火在屏東」相關花費，包含交通接駁、晚會規劃、臨時停車場統包加上煙火施放等，共花了7220萬，堪稱是「最貴國慶煙火」。

▲高雄市議員陳麗娜於臉書貼文，公布國慶煙火花費項目。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市議員陳麗娜於臉書貼文，公布國慶煙火花費項目。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，民進黨議員邱俊憲11日晚上也在臉書回應陳麗娜，「別人家準備多日的活動，煙火也是別人家花心力跟錢準備的，現在又來笑別人家花那麼多錢？」

綠議員康裕成12日中午也在臉書發文力挺邱俊憲，標題以《吃屏東豆腐，還抹黑豆腐》開嗆，「追蹤器議員所表列的各項計劃，最終執行的金額多少？其中是否有開口契約，而為了國慶焰火所花的開口契約金額是多少？屏東縣政府總共花了多少錢？資深議員如果連探究以上種種問題的能力都沒有，怎麼選立委？」

陳麗娜解釋，其實要檢討的是兩個縣市的行政效能和財務花費情形，高雄整體在升旗和草地音樂會花費是400萬，人次大概來了13萬，那去看屏東煙火來的人是32萬，我們就可以來比較兩者狀況。她說，站在議員的立場去思考，每一個議員都很注重預算問題，沒有錢就做不了事，如果邱俊憲議員對於以前在審陳菊預算時，沒有去認真審，讓我們預算負債這麼多，他們都不在乎，今天高雄市在用預算這麼緊張，那他不覺得怎麼樣嗎？今天對於韓市長上來，大家也會對所有的預算錙銖必較。

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