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不爽遊戲機台被動...還遭嗆：不然要怎樣？　他秒爆氣「一拳猛揮打死人」

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打電動,電動,打遊戲（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲他不滿吳男動了遊戲機台又出言挑釁，竟出手毆打對方致死。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者戴若涵／台中報導

台中市林姓、李姓2名男子2017年間到一間遊樂場玩電動，卻碰上一名吳姓男子未經同意碰了正在使用的機台。林男忍不住質問，卻得到對方挑釁回應，「不然要怎樣？」讓他當場怒氣值飆升，一拳朝吳男臉上猛揍，導致對方顱內出血，送醫搶救仍不治。台中地方法院審理後，依傷害致死罪判林男有期徒刑7年6月。

根據判決書，林男、李男2017年10月23日到台中市一間遊樂場打電玩，碰上吳男未經同意就動手把玩李男尚未結束遊戲的機台。林男見狀，替朋友打抱不平，出言斥責對方，並且要求吳男要賠償機台上的分數。吳男隨即向2人道歉，但因沒有答應賠償，被要求到店外談談。

李男見到吳男並沒有要走到店外的意思，隨即伸出左手扣住吳男的後頸部，硬是將他拖出店外。此時，林男見到吳男手上拿著機台的代幣，要求他將東西放下遭到拒絕。而被硬拖出門外的吳男，火氣也逐漸上升，一句「不然要怎樣」脫口而出，激怒了林男。

林男怒氣難遏，隨即右手出拳朝吳男的右臉頰猛揍，導致對方當場向後倒地，頭部撞上地面，受有頭部外傷合併顱內出血、顱骨骨折、硬腦膜下出血、蜘蛛網膜下出血、腦幹壓迫等傷害，經19個小時的搶救後，仍不幸身亡。

台中地方法院認為，就算吳男嗆聲，林男用言語反駁或當場離開就可以了，沒有必要出手毆打對方，依傷害致死罪判林男有期徒刑7年6月，至於將人強拖至門外的李男，則被依強暴妨害人行使權利，處拘役30天，得易科罰金3萬元。

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