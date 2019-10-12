民進黨執政台灣經濟發展　蔡英文：已達亞洲四小龍之首

記者林悅／台南報導

總統蔡英文12日主持「蔡英文台南後援總會」揭牌儀式。蔡英文表示，擔任總統3年多，讓台灣經濟穩定成長，今年第2季達到亞洲四小龍首位，相信第三季經濟成長，亞洲四小龍首位仍是台灣。

▲總統蔡英文親自主持「蔡英文台南後援總會」揭牌儀式，蔡英文表示，擔任總統3年多，讓台灣經濟穩定成長，今年第2季達到亞洲四小龍首位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位於台南市永康區永大路三段的「蔡英文台南後援總會」，12日下午舉辦成立大會，總統蔡英文於中午12時45分許到達，與內政部長徐國勇、擔任總會會長的台南市議會議長郭信良、立委陳亭妃等人，於下午1時15分許進行後援總會揭牌儀式。

蔡英文台南後援總會總會長郭信良表示，到場支持民眾從250人，一直增加到700多人，讓他相當歡心，顯示蔡英文總統深受台南鄉親支持。

內政部長徐國勇稱讚總統蔡英文指出，台南市議長郭信良說今年海外回台投資有6千億，但他估計，很快就會達到7千億，甚至到8千億，這是有史以來台灣不曾有過這麼好的經濟環境。

總統蔡英文向支持民眾表示，台灣經濟成長，已不像從前之大漲大落情況，當她擔任台灣總統後，台灣經濟是穩定成長，到今年第2季，台灣經濟成長達到亞洲四小龍首位，相信第3季經濟成長，亞洲四小龍首位仍是台灣。

談到關懷社會照顧，蔡英文總統表示，照顧幼兒，所需經費今年從2百億增加到6百億元，關懷年長者，長照經費今年已增加到4百億元，相信日後依然會持續關懷照顧幼兒及年長者。

談到減稅，蔡英文總統說，今年的減稅，是有史以來最大規模的減稅，就是說，我們的經濟有成長，我們的稅收有增加，成果我們全民共享；我們現在打下的是讓我們未來10年內發展的經濟基礎，經濟會持許成長，持續轉型，台灣會變成高階製造中心，高階研發中心，台灣的經濟，至少在10年之內，都會很好，台灣的下一代，可以找到很好的工作。

蔡英文說說，她的執政團隊非常有效率，在蘇貞昌院長帶領下，速度快效率高，像將非洲豬瘟阻絕於境外，口蹄疫申請非疫區等，國民黨政府辦不到，蔡英文政府做到了。

蔡英文請台南鄉親選一個能照顧人民的總統，支持她守住台灣主權、民主自由，用選票告訴全世界，台灣是重視主權與民主自由的國家，也是民主自由最重要的國家之一，如果台灣民主自由消失，就會像香港發生的事，令台灣人民擔心，但蔡英文主政的台灣有自己的國防、主權、民主自由，都獲得最好保障，請大家支持蔡英文，再給蔡英文4年，讓台南市6席立委全當選，讓立委過半。