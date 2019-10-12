蔡英文國慶提中華民國　馬英九稱「驚豔」：盼她繼續講下去

▲總統蔡英文、前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文的國慶談話全文2135字中，23次單獨稱「台灣」，僅有5次單獨提「中華民國」，並宣稱「中華民國台灣六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識」。對此，前總統馬英九12日表示，蔡英文在國慶文告上提到中華民國，「大家有驚豔的感覺」，希望蔡英文繼續講下去。

馬英九12日上午出席華僑節活動，他在致詞時先是肯定蔡英文在國慶文告上提到中華民國，但後又酸說讓「大家有驚豔的感覺」，希望蔡英文繼續講下去，因為這一方面是強化國家認同，另一方面也讓大家相信蔡英文講這些不是因為選舉要到了。

馬英九表示，不管「中華民國台灣」是不是藍綠共識，蔡英文身為中華民國總統，仍應該講「中華民國」，才符合中華民國元首的身分。

馬英九說蔡英文執政三年多來，兩岸關係急遽地惡化，不但影響經濟，也影響外交，他認為現任政府丟掉邦交國的速度，大概是歷史上最快的，蔡政府不承認九二共識，就會被視為沒有互信，既然沒有互信怎麼可能有好的邦交呢？

馬英九說，雖然邦交國是小國，但正式的外交關係，就代表這些國家承認我國主權，蔡英文不是說要捍衛主權嗎？怎麼邦交國一個接著一個斷掉，「這捍衛什麼主權？這是折損主權」。