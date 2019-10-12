沖水後等5分鐘才開門！她進公廁見衛生紙空了　枴杖嬤「手藏背後」飛奔逃離

▲捲筒衛生紙 。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

好不容易等到廁所，眼前一幕真的很令人火大！一名女網友今日因為腹痛要上廁所，因為有人仍在使用所以等了一會兒；沒想到她隨後進到廁所，才發現捲筒衛生紙都被上一個使用的阿嬤抽光帶走，對方還羞愧加速逃離，讓她超無言。

「貪小便宜的人真的什麼都能貪什麼都要貪。」一名媽媽今（12日）在臉書「爆怨公社」中發文，她表示早上帶小孩出門吃早餐，吃到一半時肚子突然痛了起來，連忙去洗手間上廁所；不料坐式馬桶當時有人使用，她又因為膝蓋有傷無法蹲下，只好在外面等。

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原PO好不容易聽到沖水聲，心想應該很快就能輪到她，沒想到過了大約5分鐘廁所門依然沒開，納悶的同時還聽到捲筒衛生紙「咕咚咕咚」快要被抽完的聲音。

原PO心想等等進去一定要先檢查還有沒有衛生紙，隨後眼見一名拿雨傘當拐杖的阿嬤走了出來，她還因為方才的不耐煩心生愧疚。怎料原PO往下一看，發現阿嬤的手上竟然拿了一大疊衛生紙，對方被發現後還趕緊把手藏到背後。

▲ 捲筒衛生紙被阿嬤抽完帶走了。（圖／翻攝自爆怨公社）

無奈的原PO進廁間一看，發現衛生紙筒果然是空的，她只好再多走幾步到隔壁拿一些衛生紙來用，順便用哀怨的眼神看向那位阿嬤。有趣的是，原本拄著雨傘的阿嬤腳步突然變快了，還以飛奔的步伐逃離現場，讓原PO感嘆「原來我的眼神可以治腳。」

貼文一出，網友們紛紛表示，「臉皮比不上衛生紙」、「整捲抽光要很久欸」、「誇張的阿嬤」、「廁所裡很多細菌欸，送我也不要」、「真的很多這種人，也不想想下一個上廁所的人怎麼辦」、「無所不貪耶」。

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